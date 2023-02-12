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春節後捐款驟降 新北牙醫公會捐錢救助植物人
農曆春節後，本土疫情上升，對脆弱的植物人來說，再次面臨挑戰，募款金額在開春後驟降近5成，服務經費緊縮，全員咬牙苦撐。新北市牙醫師公會聽聞植物人的需要，拋磚引玉捐助13萬3千元，救助植物人尿布、奶粉等照護日常用品。
新北市牙醫師公會長期投入社會公益，並與創世合作辦理公益園遊會、講座等活動，串聯會員力量，幫助眾多弱勢家庭。
新北市牙醫師公會理事長林順華表示，「照顧植物人是一場艱苦的耐力賽，需要社會力量的支持，盼大家一起成為堅強的臂彎，讓植物人及其家庭找到希望，堅強走下去。」新北市牙醫師公會
創世板橋院長李培菁表示，「通膨、疫情雙重打擊，導致許多長期支持的愛心捐款銳減，但院民生活必需品如尿布、奶粉等，都不可或缺，感謝新北市牙醫師公會在危境中伸出援手。」
李培菁說，植物人安養艱辛漫長，365天無一日中斷，平均每位個案1天基本開銷需要1650元，希冀企業及社會大眾支持長年服務，讓愛的路上「一路有您」。盼民眾將愛化為行動力，共助植物人家庭挺過難關。
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