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台灣燈會正夯 「超級星期六」喜迎逾百萬賞燈人潮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「中央展區」所在的市府路，競賽花燈區吸引不少欣賞傳統燈藝的人潮。圖／北市觀傳局提供
「中央展區」所在的市府路，競賽花燈區吸引不少欣賞傳統燈藝的人潮。圖／北市觀傳局提供

「2023台灣燈會在台北」倒數一周，昨天迎來第2個「超級星期六」，4大展區與12行政燈區湧大量參觀人潮，單日突破百萬人到訪，且燈區涵蓋5大捷運站疏運量達30萬人次，市府動員逾1300人力維持秩序。北市觀光傳播局表示，今天是寒假最後一天，鼓勵民眾搭捷運、散步逛展區。

觀傳局指出，市府透過大數據系統與電信信令訊號分析，台灣燈會昨天晚間10點累計達百萬名賞燈民眾參觀；燈區涵蓋國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101／世貿中心站，5個捷運站點疏運超過30萬人次，比上月同期增加約13萬人次。

台北捷運公司在國父紀念館站採跳蛙列車，每2站過站不停疏解，站體東（3、4號）進西(1、2號）出管制，且以廣播、月台電視及台北捷運GO APP宣導。另外，交通部觀光局加派50位同仁與志工在國父紀念館周邊內外7個出入口觀察，與中華電信合作導入人體骨幹特徵分析技術監測，以利昨日人潮疏運。

觀傳局說，昨日人潮更勝跨年，部分路段封閉供行人使用，出動近500名警力與義交協助路口支援，加上近700名熱心志工、近百名環保局清潔人員執勤，現場動線順遂無意外，也感謝賞燈民眾貼心配合。

觀傳局表示，台灣燈會各式作品佳評如潮，「中央展區」所在的國父紀念館，朝聖主燈「玉兔壯彩」的民眾踴躍，市府路的競賽花燈區吸引不少欣賞傳統燈藝的人潮；「源展區」松山文創園區有著超級人氣王副燈「台北兔給樂」，每場次表演都有上千名親子群眾駐足。

觀傳局說，今年以都市型燈會規劃，許多作品位在捷運站旁，市府嚴陣以待，持續觀測人潮， 今日為寒假尾巴，鼓勵民眾搭捷運，造訪「光展區」東區商圈、「未來展區」信義商圈，開心賞燈、逛街與吃美食，詳情可上官網（ https://tw-light.taipei/ ）查詢。

「源展區」松山文創園區有著超級人氣王副燈「台北兔給樂」，每場次表演都有上千名親子群眾駐足。圖／必應創造提供
「源展區」松山文創園區有著超級人氣王副燈「台北兔給樂」，每場次表演都有上千名親子群眾駐足。圖／必應創造提供
台灣燈會昨天迎來第2個「超級星期六」，4大展區與12行政燈區湧大量參觀人潮，單日突破百萬人到訪，此為位在中央展區的主燈「玉兔壯彩」。圖／北市觀傳局提供
台灣燈會昨天迎來第2個「超級星期六」，4大展區與12行政燈區湧大量參觀人潮，單日突破百萬人到訪，此為位在中央展區的主燈「玉兔壯彩」。圖／北市觀傳局提供

台灣燈會

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