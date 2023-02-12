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李四川稱燈會成功在這些人的默默付出 網讚爆這背影

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天在臉書PO出一張他逛燈會的背影。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書PO出一張他逛燈會的背影。圖／引用自李四川臉書

台灣燈會在台北倒數7天，台北市副市長李四川今天在臉書PO出一張他逛燈會的背影，他也提到，一個活動的成功，不是站在台上那些人，而是美麗燈籠設計施工團隊、及每天拿著指示牌引導、拿著垃圾袋清潔現場、在道路上指揮的員警等同仁，在幕後默默的付出。

李四川也在臉書提到，「我們應該給他們最大的掌聲，向他們說聲『你們辛苦了』。」

李四川也說，這次燈會不管中央或市府同仁都非常認真，但難免還是有些缺失，所以市府同仁每天晚上10點召開檢討會，就當天的缺點立即改善，希望明天能夠提供更完美的燈會給大家觀賞，「我非常感動、非常感謝。」

李提到，昨晚國父紀念館內的人很多，也很擁擠，「我也擠在裡面，鄉親看到我，告訴我動線規畫不好，我點頭說抱歉，我們會來改進。」

李四川今天也在臉書提到，這個年隆重的來，也悄然的離去，台灣燈會正在點亮整個台北的夜空。「將近40年的公務生涯，沒有像這次看燈會看這麼多次，市民看的是美麗的燈，我看的是那裡有不安全的電線，那裏缺少了指示牌，那裏—。」

李四川臉書貼文一出，也湧入近百留言，有網友說，非常認同「一個活動的成功，不是站在台上那些人，而是美麗燈籠的設計與施工團隊、每天拿著指示牌引導、拿著垃圾袋清潔現場、在道路上指揮的員警等同仁默默的付出」；也有網友讚「看您這認真的背影，又帥又感動了....」。

台灣燈會

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