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18歲也能開公司 新北3場青年創業課傳授稅務、法務知識
過去20歲才能獨立從事商業行為，如今因民法法定成年年齡下修提早至18歲。新北經發局與青年局推出3場青年創業課程，讓青年瞭解公司稅務、法務等知識，首場2月9日吸引50名學員參訓，未來2月23日與3月15日還有2場，歡迎青年報名。
新北市境內公司、商業及工廠家數近30萬家，堪稱全國之最，而今年民法修正後18歲青年即為「成年人」。經發局長何怡明說，據公司法及商業登記法規定，可獨立參與公司設立或經營，擔任公司發起人、董事以及商業組織的股東。為讓青年瞭解公司的稅務、法務等相關知識，經發局與青年局推出3場青年創業課程，首場就吸引近50名學員參訓。
經發局說，課程主題涵蓋稅務、法務、會計，讓青年瞭解創業組織類型、設立公司基本觀念。授課講師李重慶也提醒學員，成年後可獨自做出許多決定及享受權利，但同時也須負擔必要的責任與義務，因此在初期設立公司的過程中，更應審慎評估。
經發局補充，後續將在2月23日與3月15日兩天的下午時段，分別在新店寶高智慧產業園區與新北市政府辦理2場課程，歡迎有興趣的青年把握機會踴躍報名
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