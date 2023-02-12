年後求職及轉職潮 北市就服處聯合徵才釋出944職缺

農曆年過後，為了協助民眾轉職、找工作，台北市就服處所屬各就服站2月14日至17日將邀集20家旅宿餐飲、門市零售及居家照服業等辦理現場徵才活動，共釋出944個工作機會，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族及二度就業需求的民眾，親自至北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局長高寶華表示，年後求職及轉職潮熱浪湧現，知名企業紛紛祭出高薪以網羅人才，本周餐飲業即占8家共577個工作機會，其中吉豚屋及爭鮮分別提供儲備店長高薪45K及門市儲備店經理高薪39K的管理職。

日本料理聞名的欣葉餐飲祭出廚師高薪44K、廚助高薪38K及外場人員高薪36K；手搖品牌日出茶太、英格莉莉英式下午茶（六角國際），也釋出正職儲備職缺50名，薪資高薪可達38K。

旅宿業中，星級飯店晶華酒店提供外場領班高薪達40K、總務主任高薪達38K及夜班房務員高薪達38K的職缺；和苑三井花園飯店提供機電工程人員薪資高薪達40K；還有台北天成大飯店及馥裕商旅(凱達大飯店)共計126個職缺。

批發零售業本周提供214個工作機會，新加坡商傲勝全球（OSIM）的銷售人員薪水高薪可達70K，另也提供維修技術人員及運輸人員等職缺。百貨業界龍頭新光三越（信義分公司）釋出工務人員及營業員等7個工作機會，另有全聯實業、特力屋(HOLA中和環球店)、金興發、全家便利商店及康是美等優質企業。

照顧服務業本周由愛關懷居家長照機構開出居家督導員及照顧服務員職缺共計27名，居家督導員高薪達40K，照顧服務員時薪為210至230元，亦能搭配照顧服務缺工獎勵津貼、安穩雇用計畫等補助。