桃北北基市長平台會議 張善政期許喊：打造MEGA CITY千萬人生活圈

桃園市長張善政今天傍晚前往新北市，出席「基北北桃合作交流平臺會議暨記者會」，會後與謝國樑、將萬安、侯友宜市長一起放天燈期許城市共好。

張善政表示，桃園市民對基北北桃為生活圈感受很深，然而過去政府服務不及市民需求，因此基隆、台北、新北及桃園市啟動「基北北桃合作交流平臺」，針對包括1280通勤月票在內，檢視涵蓋交通、社福、文化觀光等多項議題與討論，相當期待未來基北北桃能像紐約、巴黎般，成為一座MEGA CITY大城市，打造千萬人的共同生活圈，進而成為台灣其它城市的標竿。

會議中，大家對推動公共運輸票證1280月票都有共識，不過對屬於中央管理的公共運輸工具的票證，希望中央能分攤比較高的票費比率及早日實施。

張善政去年競選期間，接受電台訪問的時候就提出「MEGA CITY」的政見，原因是桃園和新北、台北、基隆已經是共同生活圈，要以「MEGA CITY」超級城市的寬宏視野積極建設，讓桃園和這些城市未來20、30年間成為像巴黎、倫敦一樣亮眼的國際型城市。

基隆市長謝國樑表示，基北北桃合作交流平臺作為跨縣市平臺，影響基隆市民生活大小事，這次會議在交通、社福關懷及文化方面都有深刻的討論，相當興奮及期待透過4縣市相互合作、緊密交流，發揮彼此城市的力量，大幅提升市民工作品質，也讓民眾生活變得更好。

台北市長蔣萬安表示，基北北桃合作交流平臺會議討論觸及交通、社福及文化議題，都是4個城市未來共同合作及努力的方向，尤其交通是人民最關切的事情，因此特別針對基北北桃公共運輸發展平臺進行溝通，且過往雙北地區有1280通勤月票的經驗，希望未來政策擴大至基隆、桃園，鼓勵搭乘大眾運輸工具，減輕通勤民眾的負擔，更達成舒緩交通壅塞、降低事故發生的目標，以朝向低碳環保、城市永續發展；後續將交由各局處研擬方案，並進一步與中央溝通。此外，關於社福方面，各市將強化托嬰制度，強化輔導機制，全面提升托育政策的質與量，提升整體生活圈的競爭力。