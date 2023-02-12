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陽明山花季 櫻花杜鵑舞春風

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
陽明山花季登場，適逢天氣晴朗的假日不少民眾前來拍照。記者許正宏／攝影
陽明山花季登場，適逢天氣晴朗的假日不少民眾前來拍照。記者許正宏／攝影

冬去春來，台北市陽明山花季正式登場，以「陽明春曉」為主題，展出各品種櫻花與杜鵑花，展期2月11日到3月19日止，今年還特別舉辦櫻花盃街舞大賽，及串連陽明山6個藝文館舍辦「草山百年風華」藝術展覽。

台北市長蔣萬安致詞表示，陽明山花季舉辦超過一甲子，在每個春天季節裡，寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻以及平戶杜鵑、金毛杜鵑陸續綻放，帶來最治癒人心的春日美景。今年陽明山花季也與許多旅行業者合作，在花季期間推動地方與產業上的結合，希望以活動的方式活絡整體經濟產值，讓更多店家受惠，創造觀光人潮並帶動商業發展。

北市公園處說，今年特別在2月25日舉辦「台北櫻花盃街舞大賽」，集結青少年們在櫻花紛飛時刻展現舞技，獎金總額超過10萬元。另外，「陽明春曉」集結陽明山上6個藝文館舍包含辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居共同辦理「草山百年風華─陽明山館舍串聯活動」。

公園處指出，辛亥光復樓為1971年10月為紀念辛亥起義一甲子所建，除雕梁畫棟的外觀，今年特別在2樓舉辦「東西方論戰」畫展。

另外，配合陽明山花季，北市客委會最新發行《心中有一座山》專輯，邀請多位金曲獎音樂人，透過客家學者羅烈師及文史工作者帶路，探訪北投、士林、內湖山區的野草花果有機農場、二崎生態休閒農場、清涼地有機市民農場、向日有機農場，感受在地客家人的生命故事，創作當代客家音樂。

陽明山 櫻花

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