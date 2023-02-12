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新店中正路400巷底 環境大整頓

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新店區中正路400巷底公有土地改善後，道路兩側也增設停車格供民眾使用，解決車輛隨意停放及環境髒亂等問題。圖／新北市工務局提供
新店區中正路400巷底公有土地改善後，道路兩側也增設停車格供民眾使用，解決車輛隨意停放及環境髒亂等問題。圖／新北市工務局提供

新北市新店區中正路400巷底公有土地長期遭民眾私設攤販、隨意停放車輛，市府透過「新北美樂地2.0」專案，排除不當占用並串接周邊巷弄，讓當地交通更順暢，市容也獲改善。工務局表示，未來若取得土地後，新工處將立即開闢全段道路。

市府今年預計至少活化10處土地，目前施工中的案子包含五股新五路二段與工商路口橋下空間，未來將做運動場所活化，預計3月底完工；另土城永豐路230號前機車格與人行道改善案，以及蘆洲中山一路與永安南路一段路口土地綠美化案，正在規畫中。

新店區中正路400巷底、大豐公園旁土地夾雜部分私有地，長期被民眾占用停車或擺攤，市府若想施工改善或拖吊車輛移置，均需與土地所有權人協商，長期以來始終無法解決。

養工處表示，市府透過土地分管方法，邀新店區公所、新工處、交通局及里長，研擬市府用地改善方案，養工處先將已清除公有地雜亂地上物，協調後打通中正路400巷與二十張路129巷間瓶頸，同時整頓大豐公園周邊環境。

工程經費約152萬，由公所更新破損側溝及溝蓋80公尺、柏油鋪設409平方公尺。除打通瓶頸巷弄，道路兩側也增設11個汽車格及4個機車格供民眾使用，同時解決車輛隨意停放及環境髒亂等問題。

人行道 綠美化

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