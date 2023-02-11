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影／北北基桃市長「情定平溪」放天燈祈福 也為土耳其加油

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影

2023新北市平溪天燈節第2場「情定平溪 Yes，I Do」活動，今晚在平溪國中登場，北北基桃4個城市的市長，在共同施放的20呎心型雙主燈題字祈福。土耳其剛發生大地震，新北市長侯友宜還寫下「土耳其加油」。

今年平溪天燈節舉辦2場主題活動，首場主題「愛在元宵兔給樂」，5日元宵節當晚在十分廣場舉行，雙主燈是各20呎的「新北兔YOU」。第2場「情定平溪Yes，I Do」今晚登場，再過3天就是西洋情人節，雙主燈設計成愛心造型。

有別於5日天氣不佳，平溪地區今天風和日麗，吸引許多遊客上山。上午10點開始發放的「天燈券」，很快就被索取一空。正午時氣高上升，不少人脫掉外套、毛衣，還有人覺得穿長袖上衣仍太熱，臨時去買短袖T恤，既能涼快一些，也能做為此行紀念品。

今晚的活動由平溪國中十鼓隊表演拉開序幕，天燈共分8波施放，每次各有百盞粉色心型天燈伴隨主燈升空。波次之間分別安排歌手童立安、同理Zunya、林茉曦、楊琳及男團AcQUA源少年演出。

第1波6點15分到20分施放後，侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政進場，參加第2波心型雙主燈施放。

4名市長在施放天燈前，分別在主燈上題字。侯友宜寫下「台灣攜手共好，世界友愛和平，土耳其加油」，謝國樑寫的是「基北共好，合作無間」，蔣萬安期許「基北北桃，共創美好」，張善政則是寫「桃園善好」。

完成題字後點燃天燈，隨著熱氣增加，天燈逐漸充氣。全場人士再依指揮官的指示放飛天燈，抬頭看著主燈和百盞天燈，緩緩的飄向夜空，唯美場景讓內心充滿暖意，期待祝福心願能夠實現。

新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，今晚共同在平溪天燈節施放心型雙主燈施放。記者邱瑞杰／攝影

天燈 平溪

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