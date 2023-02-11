藍營4市長一起放「大心」天燈 侯友宜：大心=台語「貼心」
2023新北市平溪天燈節「情定平溪 Yes，I Do」活動，今晚在平溪國中登場。新北市長侯友宜說，兩顆心型主燈，一顆代表北北基桃「交心」，另一顆則是希望世界有愛。土耳其日前發生大地震，希望救災順利，土國人民家園早日重建。
今年平溪天燈節舉辦2場主題活動，首場主題「愛在元宵兔給樂」，5日元宵節當晚在十分廣場舉行，雙主燈是各20呎的「新北兔YOU」。第2場「情定平溪Yes，I Do」今晚登場，再過3天就是西洋情人節，雙主燈設計成愛心造型。
今晚兩顆心型主燈，分別安排四市市長和外國使節友人題字。侯友宜等人題字、施放的主燈上面，繪有四市約會勝地，分別為新北八里結婚廣場、台北大稻埕、桃園大溪情人橋和基隆市正濱漁港圖案。另一顆主燈則寫有各國綿情話語，再邀請外國使節題字祈福，希望世界能夠有愛、和平。
侯友宜說，天燈節主燈是兩顆大大的愛心，「大心」和台語「貼心」諧心。因為也邀請基隆市、台北市和桃園市長一起來放天燈「交心」，目的是追求北北基桃共好。土耳其發生重大地震災難，我們祈求大家在救災過程當中，能夠平安順利，以及早日家園重建，土耳其加油。
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