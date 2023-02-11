基北北桃閉門會 主軸討論交通、文化及社福

新北市平溪今舉辦天燈節，新北市長侯友宜與基北桃三首長也在此舉辦首次四市聯合閉門會議，侯友宜會後表示，今天討論議題除了1200月票、交通運輸網路串連、社會福利，也包括博物館家族大串連，透過藝文資源共享，未來預計透過一卡通方式，讓四市千萬人共享生活圈藝文活動。

今日新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政共同出席基北北桃合作交流平台會議，四市針對社會、交通及文化議題進行研商，會後新北市長侯友宜偕同3位市長共同宣告啟動四市交流平台，並於今年率先啟動優社福、好好行、藝起來等三大平台合作方案。

新北市長侯友宜表示，新北、台北、桃園及基隆市在交通、文化、社會福利等議題在城市治理及區域合作上達成合作共識，提出三大方案，其中優社福，將建立起四座城市公共托育的共享機制；交通好好行方面，希望整合城市區域間公共運輸的量能，成為市民安心、安居最強的後盾；藝起來，則將串連四個城市的博物館家族結合觀光旅遊，為市民朋友們帶來更多、更豐富的藝文活動，並帶動北臺灣藝文產業的交流與發展。

侯友宜說，基北北桃合作交流平台成立後，市府團隊將持續朝向讓市民安居樂業的目標努力，平台的合作機制將以四個城市的局處首長為首，搭建即時且快速的溝通模式，每季針對不同市政議題交流分享，並且每半年召開一次副市長層級會議，每年召開一次市長層級會議；在經驗分享、資源共享、城市共好的合作平台機制下，讓城市的治理更為有效，更能快速面對並解決市民朋友的需求與問題。