基北北桃四首長齊聚天燈節 侯友宜：讓全台灣共好

新北市平溪區今舉辦天燈節，新北市長侯友宜邀請基北桃四位首長共同放天燈，下午並先舉辦四市聯合閉門會議。侯友宜開閉門會前先致詞表示，藉這平台會討論很多相關議題，主題就是友好連結、攜手共好，讓基北北桃一起努力率先一起共好，讓全台灣共好。

今天下午基隆市長謝國樑率先抵達、隨後台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政陸續抵達會場。

侯友宜在閉門會前先致詞表示，歡迎四位市長到新北平溪放天燈，這是新北市世界知名必遊景點，藉天燈節為全國民眾祈福，也藉這機會跟三位市長一起成立基北北桃合作交流平台，讓四個縣市千萬人共好。