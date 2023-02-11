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基北北桃四首長齊聚天燈節 侯友宜：讓全台灣共好

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
基北北桃四首長今下午在平溪國中舉辦閉門會議。記者李定宇／攝影
基北北桃四首長今下午在平溪國中舉辦閉門會議。記者李定宇／攝影

新北市平溪區今舉辦天燈節，新北市長侯友宜邀請基北桃四位首長共同放天燈，下午並先舉辦四市聯合閉門會議。侯友宜開閉門會前先致詞表示，藉這平台會討論很多相關議題，主題就是友好連結、攜手共好，讓基北北桃一起努力率先一起共好，讓全台灣共好。

今天下午基隆市長謝國樑率先抵達、隨後台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政陸續抵達會場。

侯友宜在閉門會前先致詞表示，歡迎四位市長到新北平溪放天燈，這是新北市世界知名必遊景點，藉天燈節為全國民眾祈福，也藉這機會跟三位市長一起成立基北北桃合作交流平台，讓四個縣市千萬人共好。

他說，藉這平台會討論很多相關議，閉門會議結束後也會公布討論哪些事，未來如何快速有效分享資源，共同攜手合作。這次平台會議主題很清楚，就是友好連結、攜手共好，讓基北北桃一起率先共好，讓全台灣共好。

基北北桃四首長今下午在平溪國中舉辦閉門會議。記者李定宇／攝影
基北北桃四首長今下午在平溪國中舉辦閉門會議。記者李定宇／攝影
基北北桃四首長今下午在平溪國中舉辦閉門會議，會中邀集四市交通局、文化局共同與會。記者李定宇／攝影
基北北桃四首長今下午在平溪國中舉辦閉門會議，會中邀集四市交通局、文化局共同與會。記者李定宇／攝影

天燈 侯友宜

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