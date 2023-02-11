北市違法日租房去年罰2340萬 民檢舉可獲15%獎勵金

台北市違法日租套房連續2年創新高，根據北市府統計，2022年裁處日租套房數量為225家次、裁罰金高達2340萬元，比2021年多了6成。觀傳局表示，日租套房沒有經過政府審核，住房品質、消防設備等都可能影響民眾權益和生命財產安全，若民眾發現日租套房，也可向北市府檢舉，違法屬實且繳納罰鍰後，民眾可獲15%檢舉獎金。

後疫情時代來臨，台北市住宿人次逐步回升，據北市府統計，2021年查緝違法日租套房有144家次、裁罰金額為1459萬元，2022年違法更猖獗，來到225家次、裁罰金額2340萬元。

北市觀傳局表示，違法日租業者，有6成以上為民眾檢舉案件，部分為現場查獲旅客或警察局等外部機關通報；有不少案例為社區大樓管理委員會檢舉，因社區內某戶有不同人攜帶行李之出入情形，認為頻率異常，懷疑為日租套房，與觀傳局合作而後查有經營事證。

不過日租套房雖然方便，卻暗藏危機。觀傳局舉例，曾與社區管委會合作查獲日租套房，因旅客與社區住戶作息不同，夜間喧嘩擾鄰，不同旅客的頻繁進出也造成住戶疑慮影響治安，未依社區規範處理垃圾造成髒亂。

觀傳局提到，過去就發生過日租套房消費爭議案與某訂房平台貴賓二氧化碳中毒死亡等事件，而退訂不退費，或實際與房源照片差異大的情形更是常見，而觀傳局歷次宣導案例的實例，也可見日租設備老舊、環境髒亂情形。

觀傳局強調，非法日租套房未投保公共意外責任險，也沒有做公共安全與消防安全申報，一旦發生意外造成傷害，旅客將求償無門。