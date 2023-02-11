賢伉儷今起新北聯展 展現愛與藝術對畫交織

新北市新莊文化藝術中心即日起至4月16日展出「藝術之愛：鐘有輝．林雪卿雙個展」，展現夫妻用愛交織而成藝術旅程。今在新莊文化藝術中心盛大開幕，新北市副市長謝政達表示，雙個展於新北市攜手呈現創作歷程，兩人運用不同媒材創作出新的藝術，呈現賢伉儷藝術之愛。

新北市副市長謝政達表示，新北市境內藝術家薈萃，擁有豐富文化底蘊，有利於未來發展藝術文化的重要利基。近年陸續辦理許多在地藝術家包括連勝彥、焦士太等精彩展覽，這次邀請定居三峽的藝術家夫妻檔鐘有輝教授及林雪卿教授共同展出，本次三度聯展於新北市攜手呈現這些年的創作歷程，呈現賢伉儷的藝術之愛，兩人以版畫聞名，卻不侷限與此，運用不同媒材如玻璃、陶瓷、釉藥等與之結合，創作出新的藝術。

鐘有輝及林雪卿於1975年正式結為連理，同為師承廖修平教授，皆為「十青版畫會」創始成員。兩人分別在不同學校任教，並持續推廣版畫創作，同時積極與國際交流，期望將台灣版畫與世界接軌。

這次展出近80件作品，是各自精選創作歷程中的代表之作，其中展出慶祝結婚30周年所共創的汽車幸福讚歌，在車身上印有兩人的代表圖像葉與蝶，象徵兩人的愛情與幸福的交織。