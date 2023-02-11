蔣萬安赴陽明山姜太公道場祈福、開春拚經濟
台北市長蔣萬安上午赴陽明山姜太公道場祈福，祈求姜太公率五路財神在疫情過後，全力協助台北市民拚經濟。蔣萬安也受邀為七星山道家文化園十大修行區揭牌，並向在場民眾發送兔年魚幣錢母，場面熱鬧。
姜太公道場指出，蔣萬安去年8月曾出席於台北圓山飯店舉辦的姜太公祝壽大典，因選前行程過於繁忙，委由其競總執行幹事長謝一淅、前馬市府民政局長何鴻榮、前考試院秘書長林水吉、前行政院客委會副主委劉東隆及現任北市法制局長連堂凱等人赴姜太公道場代為點七星燈，祈求神明加持，為選情加分，道場並擺出過火七星陣為眾人趨吉避凶。
姜太公道場表示，由於蔣萬安當選後，市政公務繁忙，今天上午參加陽明山花季開幕典禮後，便在幕僚安排下，前往附近的姜太公道場向姜太公答謝神恩，也祈請眾神明於開春之際帶領市民拚經濟，讓百姓得以在疫情過後安居樂業，國泰民安。
蔣萬安11日要來道場參拜發送魚幣錢母的消息一傳出，許多民眾紛紛提前排隊等候，希望能親手接下市長發的魚幣錢母，討個吉利，將道場擠得水洩不通。
道場主席羅世新表示，魚幣錢母經過國寶級大法師開光加持，其喻意為「姜太公釣魚，大家年年有餘」，民眾能擺在家中或辦公室的財位，以帶來財運；也可以參加補財庫大法會，藉此得到姜太公及五路財神的加持，心想事成，財源廣進。
羅世新指出，道場草創之初，就以道濟眾生為宗旨，多年前便開創出七星山道家文化園，近期更增設十大修行區，因此一併邀請蔣萬安市長為修行區揭牌。羅世新說，七星山道家文化園以宏揚及傳承道家文化為使命，是提供世人修身養性、研究道家文化思想的一處世外桃源，盼有志之士一起參與，共同為道家天人合一的和諧目標而努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言