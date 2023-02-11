蔣萬安赴陽明山姜太公道場祈福、開春拚經濟

台北市長蔣萬安上午赴陽明山姜太公道場祈福，祈求姜太公率五路財神在疫情過後，全力協助台北市民拚經濟。蔣萬安也受邀為七星山道家文化園十大修行區揭牌，並向在場民眾發送兔年魚幣錢母，場面熱鬧。

姜太公道場指出，蔣萬安去年8月曾出席於台北圓山飯店舉辦的姜太公祝壽大典，因選前行程過於繁忙，委由其競總執行幹事長謝一淅、前馬市府民政局長何鴻榮、前考試院秘書長林水吉、前行政院客委會副主委劉東隆及現任北市法制局長連堂凱等人赴姜太公道場代為點七星燈，祈求神明加持，為選情加分，道場並擺出過火七星陣為眾人趨吉避凶。

姜太公道場表示，由於蔣萬安當選後，市政公務繁忙，今天上午參加陽明山花季開幕典禮後，便在幕僚安排下，前往附近的姜太公道場向姜太公答謝神恩，也祈請眾神明於開春之際帶領市民拚經濟，讓百姓得以在疫情過後安居樂業，國泰民安。

蔣萬安11日要來道場參拜發送魚幣錢母的消息一傳出，許多民眾紛紛提前排隊等候，希望能親手接下市長發的魚幣錢母，討個吉利，將道場擠得水洩不通。

道場主席羅世新表示，魚幣錢母經過國寶級大法師開光加持，其喻意為「姜太公釣魚，大家年年有餘」，民眾能擺在家中或辦公室的財位，以帶來財運；也可以參加補財庫大法會，藉此得到姜太公及五路財神的加持，心想事成，財源廣進。