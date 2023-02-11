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新北市新店區中正路400巷遭長期占用 完工後改善市容

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新店區中正路400巷底公有土地改善前，長期遭民眾私設攤販及隨意停放車輛。圖／新北市工務局提供
新店區中正路400巷底公有土地改善前，長期遭民眾私設攤販及隨意停放車輛。圖／新北市工務局提供

位於新北市新店區中正路400巷底公有土地，長期遭民眾私設攤販及隨意停放車輛，新北市養工處透過「新北美樂地2.0」專案處理，排除不當占用並將周邊巷弄串接整理，不僅使當地交通更順暢，整體市容也大幅地改善，提供市民更便利的居住環境和生活機能。

新店區中正路400巷底、大豐公園旁土地所有權並非全是公有地，市府若想設施改善工程或車輛拖吊移置等，均需與其他土地所有權人協商或確認所有物後才能繼續，十分不便。

養工處表示，為提升中正路400巷與二十張路巷弄行車效率，透過土地分管方法，邀集新店區公所、新工處、交通局及里長，針對市府所有權可管理部分土地研擬改善方案。養工處先將已取得持分的部分土地進行排除雜亂地上物，協調將中正路400巷與二十張路129巷間瓶頸打通，同時整頓大豐公園周邊環境，最終大幅提升車輛通行效率並維護行人安全。

本案經費約152萬，由公所更新破損側溝及溝蓋80公尺、柏油鋪設409平方公尺，整體工程於1月13日完工。除打通瓶頸巷弄外，道路兩側也增設11格汽車停車格及4格機車停車格，供民眾使用，解決車輛隨意停放及環境髒亂等問題，未來將持續關注土地權利移轉狀況，若取得土地權利最後一塊拼圖後，新工處將立即開闢全段道路，提供民眾更便利的生活環境。

養工處強調，「新北美樂地2.0」專案是透過跨機關合作，以「使用代替管理，進行活化使用」為原則，將未開闢或被占用公有土地整合規劃利用。

新店區中正路400巷底公有土地改善後，道路兩側也增設停車格供民眾使用，解決車輛隨意停放及環境髒亂等問題。圖／新北市工務局提供
新店區中正路400巷底公有土地改善後，道路兩側也增設停車格供民眾使用，解決車輛隨意停放及環境髒亂等問題。圖／新北市工務局提供

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