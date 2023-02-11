家屬自費買乾冰？台北市殯儀館冰櫃塞爆 遺體暫置二殯禮廳最高放80具

受民間習俗和近期極端氣候影響，台北市殯儀館冰櫃出現滿櫃情形，在過年時出現高峰，使得往生者遺體被送往二殯兩間禮儀廳暫放，排隊進冰櫃，最多時高達80具，殯葬處設法降溫處理，但仍有民眾爆料有味道傳出。殯葬處澄清沒有屍臭味，排隊只有1天時間，但也無奈表示，真的是冰櫃不夠，又不能拒收遺體，暫存方式都會告知家屬。

據指出，因習俗關係，通常元宵之前不辦告別式，目前暫時排隊還有20具遺體，以目前辦告別式的狀況，殯葬處原預期大概會過幾天就會消化完畢，但下周又有低溫來襲，殯葬處擔心排隊情形恐無法緩解。

有民眾赴二殯參加公祭時，發現有兩間禮儀廳長時間都沒有開放供民眾使用，經過時看見都是用白布隔著。民眾進一步爆料，因冰櫃不夠，大量往生者遺體被送往兩間禮儀廳暫放，最多時達80具，而且有味道傳出。

另外，遺體寄存費七日內出殯或火化，免收遺體寄存費，超過7日者均溯及第1日起算費，一日400元，民眾爆料還被收了2000元買乾冰防腐。且質疑禮儀廳內能否供屍體處理，除出殯日舉行奠、祭儀式外，能停放屍體棺柩？恐有違法之虞。

對此，北市殯葬處長張世昌指出，台北市的冰櫃數比各縣市多很多，但前陣子受氣候影響，還有年關因素，每年過年期間冰櫃數都會比較吃緊，今年尤其特別嚴重，主要因為過年，加上老年人口多，每年年關時都會遇到這樣的問題，加上新北市也滿了，遺體就運北市，坦言這段時間最高達80具暫置禮廳。

張世昌強調，為了不讓家屬覺得被踢皮球，滿櫃時不得已才暫置，但通常排隊大概會只有1天的時間，隔天就可以進到冰櫃，不會有味道傳出；至於至於暫置遺體的環境，包括以風扇、冷氣來降溫，沒進冰櫃前，也不會收每日400元的遺體寄存費。至於有加屬付了2000元的乾冰費，這不是殯葬處收，對家屬來說，如果為了想讓遺體保存更好，就是自費跟廠商壓乾冰。

一位殯葬業者說，人死了還是要冰，否則遺體發臭，甚至細菌發酵而爆裂都有可能，業者只好找乾冰壓遺體，這很明顯就是殯葬設施不足，等半天等不到冰櫃和禮廳，就要搬乾冰。

至於禮廳放遺體合法？殯葬處表示，禮廳可以暫置遺體，屬合法使用，禮廳是告別式使用，且舉辦時遺體也在禮廳後面，前提是有沒有妥善保存。

殯葬處一再強調，會放在禮廳是不得已的做法，因二殯是新的大樓，環境相對比其他殯儀館好，又有焚化廠，相對增加民眾來排隊的可能，希望民眾勿擔心，只有稍排隊一下。