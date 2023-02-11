新北推動校訂課程亮點 16所國小獲獎
12年國教上路第4年，新北市為展現學校課程特色、打造優質課程，自110學年度起推動校訂課程亮點計畫。日前辦理校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共計文德、復興、北大、景新、瑞芳、思賢、永福、安溪、海山、秀山、興仁、興福、三峽、修德、中山和重陽等16所國小獲獎。透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段的嚴選把關，發掘學校課程特色亮點，作為各校觀摩典範。
教育局長張明文表示，新北市幅員廣闊學校特色多元，為展現新課綱素養導向及學校本位課程發展理念，落實以學生為主體的適性學習，新北市的國小依據學生特質、師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件，研發並實施具有教育價值性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程，課程類型涵蓋文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗等八大主題。
校訂課程亮點計畫包括教師的素養教學、跨領域/協同教學、素養評量、教師團隊參與、自主學習五個教學專業面向，打造新北市學校課程的特色與亮點，給孩子最優質的教育。
復興國小是個饒富生態資源的都市森林小學，周德銘校長指出，全校教師傳承閱讀、健康、鄉土、創意四大主題，系統性地將生態環境、SDGS等議題融入校訂課程。教育局表示，新北市每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、建議、輔導及陪伴，培養學校課程發展能力。為推動新課綱，每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、成果發表等，研究並解決十二年國教面臨的課題，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略。
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