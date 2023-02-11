快訊

交流道下方突冒熊熊火光！雲林中油天然氣管線破裂搶修中

遭爆募款「不為人知面」 土耳其台灣中心發長文6點釋疑

新北推動校訂課程亮點 16所國小獲獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
興仁國小學生以種子創作相框。圖／新北市教育局提供
興仁國小學生以種子創作相框。圖／新北市教育局提供

12年國教上路第4年，新北市為展現學校課程特色、打造優質課程，自110學年度起推動校訂課程亮點計畫。日前辦理校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共計文德、復興、北大、景新、瑞芳、思賢、永福、安溪、海山、秀山、興仁、興福、三峽、修德、中山和重陽等16所國小獲獎。透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段的嚴選把關，發掘學校課程特色亮點，作為各校觀摩典範。

教育局長張明文表示，新北市幅員廣闊學校特色多元，為展現新課綱素養導向及學校本位課程發展理念，落實以學生為主體的適性學習，新北市的國小依據學生特質、師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件，研發並實施具有教育價值性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程，課程類型涵蓋文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗等八大主題。

校訂課程亮點計畫包括教師的素養教學、跨領域/協同教學、素養評量、教師團隊參與、自主學習五個教學專業面向，打造新北市學校課程的特色與亮點，給孩子最優質的教育。

復興國小是個饒富生態資源的都市森林小學，周德銘校長指出，全校教師傳承閱讀、健康、鄉土、創意四大主題，系統性地將生態環境、SDGS等議題融入校訂課程。教育局表示，新北市每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、建議、輔導及陪伴，培養學校課程發展能力。為推動新課綱，每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、成果發表等，研究並解決十二年國教面臨的課題，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略。

新北市辦理校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共計16所國小獲獎。圖／新北市教育局提供
新北市辦理校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共計16所國小獲獎。圖／新北市教育局提供

素養

延伸閱讀

情人節將至 新北推薦浪漫公園助戀情升溫

情侶跳新北啞口坑溪 一死一命危 警追原因

老人孤獨死未列關懷對象惹議 新北：需符要件

家長指女嬰遭悶死未關心 新北市府：聘律師協助

相關新聞

安坑輕軌通車 1.3萬人次搶體驗

耗時6年、工程經費達166億元的安坑輕軌昨下午1時通車，5小時試營運就超過1萬3千人搶鮮體驗。新北市長侯友宜表示，輕軌國...

新北市新店區中正路400巷遭長期占用 完工後改善市容

位於新北市新店區中正路400巷底公有土地，長期遭民眾私設攤販及隨意停放車輛，新北市養工處透過「新北美樂地2.0」專案處理...

家屬自費買乾冰？台北市殯儀館冰櫃塞爆 遺體暫置二殯禮廳最高放80具

受民間習俗和近期極端氣候影響，台北市殯儀館冰櫃出現滿櫃情形，在過年時出現高峰，使得往生者遺體被送往二殯兩間禮儀廳暫放，排...

新北推動校訂課程亮點 16所國小獲獎

12年國教上路第4年，新北市為展現學校課程特色、打造優質課程，自110學年度起推動校訂課程亮點計畫。日前辦理校訂課程亮點...

桃北北基平台會議下午登場 張善政盼趕快推動1280月票

桃北北基（南往北）平台會議今天傍晚在新北市舉行，桃園市長張善政上午參加龜山區農會慶祝農民節活動，受訪時媒體問對平台會議的...

不受重視？貓空「花IN台北」 完全看不清入口

2023陽明山花季「陽明春曉」今天開幕，但國民黨北市議員王欣儀昨說，1月中開始在貓空辦的「2023花IN台北」，完全看不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦