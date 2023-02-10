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這花季不受重視？王欣儀批「花IN台北」完全看不出花季

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
貓空「2023花IN台北」完全看不清入口，市府也沒有任何的宣傳海報，挨批沒有花季氣氛。圖／市議員王欣儀提供
貓空「2023花IN台北」完全看不清入口，市府也沒有任何的宣傳海報，挨批沒有花季氣氛。圖／市議員王欣儀提供

2023陽明山花季「陽明春曉」明天開幕，但市議員王欣儀質疑，為何台北花季都集中北區的陽明山、士林官邸；南區也有好山好水，也應好好辦花季，但日前去貓空「2023花IN台北」，完全看不清入口，市府也沒有任何的宣傳海報，沒有花季的氣氛，同是「台北花季」的一環，卻不受重視。工務局表示，將再加強行銷，並設置標示、指引。

王欣儀說，昨天去貓空視察「2023花IN台北」，其中的樟樹步道魯冰花季，從1月15日至2月15日舉辦，結果上山之後沿途未見任何「樟樹步道花海」的標示、路線指引，最後好不容易才找到字跡模糊，已完全看不清的「樟樹步道」入口，除此之外也沒有任何跟花季有關的宣傳海報，完全沒有花季的氣氛。

王欣儀指出，市府一年投注超過5千萬經費辦「台北花季」，既然「樟樹步道花海展」也是其中的一環，為何不見府層級重視，這和動輒花費2、3百萬舉辦的陽明山花季、士林官邸花展或三層崎花海展等規模相比，完全不成比例。

王欣儀質疑，樟樹步道已存在很久，常態性的魯冰花展也舉辦多年，結果卻連最基本的標示、路線指引都沒有，到底是在辦什麼？錢花去哪裡了？誰看得出來這裡有舉辦花季？如何吸引遊客前來？南區也有好山好水，也應透過好好辦理花季、提升在地特色景觀、帶動地方發展、降低貓纜虧損。

王欣儀表示，貓空樟樹步道在今年5、6月還有波斯菊花海展及9月的向日葵花海展，應立即改善現場環境的標示及路線指引，要求市府檢討改進、達到「南北平衡」。

工務局表示，花系列活動每年編列行銷預算推廣，如陽明山花季、菊展、鬱金香展已漸有規模，去年亦將南區樟樹步道花海納入台北花季系列，今年已在貓空捷運站外斜坡及節點布置草花，設置捷運燈箱廣告，並搭配新聞稿及網路平台推播，後續將再加強行銷，至於標示、指引不清問題，將依據現況設置設施。

工務局指出，樟樹步道花海資訊現已納入2023花IN台北整體行銷，並以春節期間捷運燈箱，包括動物園站、南港展覽館站、古亭站等三站宣傳之方式，推廣樟樹步道花海的展期與地點。未來「花IN台北」整合行銷工作將強化南區花展之行銷力度，橫向聯繫結合本府相關單位的行銷資源，以共同營造花展亮點，達成在地化及產業化的活動目標。

貓空「2023花IN台北」完全看不清入口，市府也沒有任何的宣傳海報，挨批沒有花季氣氛。圖／市議員王欣儀提供
貓空「2023花IN台北」完全看不清入口，市府也沒有任何的宣傳海報，挨批沒有花季氣氛。圖／市議員王欣儀提供

王欣儀 陽明山 捷運

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