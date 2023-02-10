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陽明山花季2/11登場 警方公布交管措施

中央社／ 台北10日電

「2023陽明山花季」明天開跑，台北市警方今天表示，將加強取締、拖吊違停，從明天上午7時起，管制上山車輛，地點包含仰德大道與至誠路口等3處；下午2時起，管制下山路段。

台北市交通大隊發布新聞資料指出，「2023陽明山花季」活動從11日起至3月19日止，為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車，並規劃交通疏導措施。

警方說，將在活動舉辦的例假日期間實施交通管制措施，包含2月11日和12日、19日、25日到28日、3月4日和5日、11日和12日、18日和19日，且視陽明山區交通狀況，機動調整管制時間及範圍。

警方規劃上陽明山的交通管制時間從11日上午7時至下午4時，持通行證條自小客貨車可通行，仰德大道與至誠路口、福林路與忠勇街口、至善路2段1巷口將進行交通管制。

在下陽明山的管制點，管制時間從下午2時至晚間6時，警方將視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山，管制地點包含陽明路與中橫街口、格致路與凱旋路口。

警方指出，彈性管制點有格致路與菁山路口、陽明路與新園街口、至善路3段71巷口及陽金公路、中湖戰備道路口。

警方表示，山上停車空間有限，呼籲民眾儘量搭大眾運輸系統，公車可在捷運劍潭站、士林站、石牌站、北投站及公館站搭乘。若開車駕駛可收聽警廣路況報導，或提前改道及利用替代道路下山，活動附近道路嚴禁違停。

陽明山 仰德大道 違停

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