藍議員控介入長照標案 民進黨南市主委斥：勿躲議會保護傘

台南市議會今天審議地方創生長照案墊付款等案，多位國民黨議員指民進黨市黨部主委潘新傳成立公司介入衛生局社會局等長照標案，其他業者不是標不到就是不敢標，潘新傳提出嚴重的抗議，並做出3點聲明，強調一切合法，呼籲國民黨議員適可而止，不要躲在議會開議的保護傘下潑髒水。

國民黨議員李中岑指出，去年起黨團就在總質詢，揭發民進黨台南市黨部潘主委夫婦，成立樂活基金會深深介入衛生局和社會局長照標案，業者陳情說，市府標案都還沒公告，樂活基金會就開始都外公開表明招商，為何這些標案會剛好在同樂活基金會身上。

國民黨議員林燕祝說，外面聽到一些風風雨雨為何得標都是固定的人，長照業者不敢進來標甚至不想進來標案，原因是標不到，有的業者為了生存不得已都成為潘的下線，希望新局長拿出魄力解決亂象。

黨團書記長蔡育輝說，業者陳情潘姓夫妻介入市府長照中心，黨團非常支持台南市府推動長照政策，但堅決反對利用長照政策作為圖利工具。

潘新傳發表3點聲明：

第一點：本人所屬的基金會、照顧機構全部都是合法成立，所有承攬的政府標案皆透明、公開皆是依據政府採購法所標得的案件。 第二點：所謂「其他業者不是標不到就是不敢標」，本基金會所承接的案子如實物銀行、復康巴士、啟聰學校等等，都是一再流標沒有人要做的，本人秉持著取之社會、用之社會的心，回饋社會大眾，讓需要的民眾更便利。 第三點：本人於2022年11月高票當選社團法人台南市長期照護發展協會第六屆理事長。若如國民黨議員含沙射影、血口噴人的說法，應該不會得到會員的全力支持，本人參選理事長的初衷就是要對本市長期照護發展及爭取會員權益來努力，為協會整體運作樹立良好的典範。 潘新傳譴責國民黨議員歷次都躲在議會開議的保護傘下潑髒水，有一分證據說一分話，歡迎拿出證據，公諸大眾，不要用不實的言論來誤導民眾，請國民黨議員專注問政，為市民謀福利，若在發表不實傷害本人的言論不排除提告。