基北北桃合作會議11日平溪召開 市長會後共放天燈

中央社／ 新北10日電

新北市長侯友宜邀基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政於明天在平溪國中舉行基北北桃合作交流平台會議，研商交通、文化等合作議題，會後共同在平溪天燈節放天燈。

新北市府今天表示，基北北桃因地理區域關係，居民生活密不可分，在交通、文化各項市政治理，已長期合作並有高度默契。11日下午，4名市長將在平溪天燈節的會場，先針對城市治理及區域合作議題，啟動合作交流平台會議。

不過，依據市府發出的採訪通知，這項閉門會議只有30分鐘，多項議題保密不對外透露，相關幕僚作業也已經啟動多時，11日拍板定案後才由謝國樑、蔣萬安、侯友宜、張善政4位市長共同宣布合作方案。

市府發出的採訪通知行程顯示，會後，4名首長將與駐台使節一起施放天燈20呎心型雙主燈，及百盞愛心天燈。

市府觀旅局說，11日在平溪國中的天燈晚會，邀請在地團體與明星藝人登台演出，有平溪國中十鼓隊、創作歌手童立安等人，也有裝置藝術融合平溪文化生態意象的霓虹燈牆、美拍廊道與許願樹。

平溪 天燈

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