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玩套圈圈憶童趣拿獎金 汐止原住民長輩好歡樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止原住民日間關懷站安排長輩套圈圈練靈活度，里長陳有諒還拿出獎金，和長輩同樂，現場歡笑聲不斷。 圖／觀天下有線電視提供
汐止原住民日間關懷站安排長輩套圈圈練靈活度，里長陳有諒還拿出獎金，和長輩同樂，現場歡笑聲不斷。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，其中厚德里原住民就有將近一千人，所以，原住民日間關懷站就在活動中心安排了多元課程，讓長輩多走出來動一動，其中套圈圈可以練靈活度，大家玩的也開心，里長陳有諒還拿出獎金，和長輩同樂，現場歡笑聲不斷。

星期五早上，一到厚德山光市民活動中心，里長陳有諒就用原住民語和大家打招呼，氣氛很熱絡就像個大家庭一樣，每個星期二、三、五，日間關懷站都會安排不同課程，讓長輩活動活動筋骨，這一堂很有趣是套圈圈，在講台階梯上放了幾個保特瓶，就像夜市裡套圈圈一樣，還放了戰利品，有餅干、小點心等等，而陳里長為了好玩也吵熱氣氛，還加碼一百元的獎金，只是真的有難度，要套中瓶子不容易。

汐止區原住民二月的統計數字是4472人，大部分集中在樟樹灣地區，而汐止50個里又以厚德里最多，有近一千人，也是新北市僅次於烏來里，是原住民第二多的里，所以，這裡安排了很多活動課程，讓原住民長輩健康樂活聚一聚，時間一到，原住民長輩來報到，平均年齡大概是75歲，年紀最大也有86歲了，平時也學族語或是做原住民手工藝，不過，這一堂套圈圈他們倒也是玩出興趣，現場歡笑聲不斷，尤其是套到了一百元，更是興奮。

厚德里長陳有諒表示，在厚德市民活動中心裡，日間關懷站早在民國101年就成立了新北市第一個原住民日間關懷站，在民國107年已經升為原民會的，他們每星期二、三、五，都會帶長輩到活動中心上課，像今天玩的就是帶動老人家動一動，練靈活度專注力的套圈圈，很感謝新北市政府提供活動中心這麼好的場地，讓里民們運動休閒。

陳有諒說，里內的原住民不少，大家都是里民都是一個大家庭，身為里長對於原住民也都非常的照顧，有任何活動都會來參與，像今天在玩套圈圈，本來就有獎品，就隨手又拿出一、兩百元，和長輩同樂，他們活動力都非常好，竟然有三個人圈中，剛剛自己也玩過了，都圈不中，他們七、八十歲還能圈中真的不容易。

長輩說，很喜歡參加活動，套圈圈真的不容易，但是可以練練手的靈活度，因為年紀大了，套圈圈難免瞄不準目標，但設計的這個遊戲很好玩，大家聚在一起也很棒。

原住民語 汐止

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