汐止保長路幅不夠危險 會勘爭取公有地拓寬

汐止區保長路是保長社區一帶進出的重要道路，不過，路不夠寬，再加上路邊車子一停，造成行經的車輛都會超過對向車道相當危險，再加上居住人口越來越多，所以，今（10）日新北市議員廖先翔會勘，希望能夠爭取公有地拓寬道路。

保長里長賴宗福表示，保一街路口一直到中國貨櫃後哨這一段的保長路，長期來路寬都不足，現在停車都已經佔用到道路，所以，今天廖先翔議員就邀請了相關單位來會勘，評估一下保長路有拓寬的可能，希望把目前停車的位置儘量的拓寬到目前花圃一直到後面閒置的農園，因為，現在保長里居住有五千多人，車子越來越多，未來貨運公司再開始營運，到時候交通負荷會更大，如果道路能夠拓寬，能夠讓人車通行都更安全。

新北市議員廖先翔指出，在這一段的保長路，因為區域的停車空間比較不足，很多車子都停在路側，路側是白線，但可能是路寬的關係，車子部分都會佔用到車道，如果車子經過車道就會被限縮，同時行人在走也相對沒有保障，所以，今天辦理會勘，是不是可以將這一段的保長路拓寬一些，讓車子停放的時候能夠靠邊一點，把整個道路空間讓出來，讓車道可以完整使用，另外，行人的部分也希望藉由這次的拓寬也規劃進去。

廖先翔說，建議市政府在道路夠寬的地方，拓寬出去後規劃汽車停車格還有行人通行空間，如果部分碰到山壁或是用地產權比較有問題的地方，單純做行人空間友善的改善，讓停車、開車或是行人都有一個比較好的交通環境，目前先請工程單位做可行性的設計，另外，最大的問題應該是土地的問題，大部分是台鐵的土地，後續會請市府再與台鐵溝通，讓案子能進一步促成。