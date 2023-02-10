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淡水水碓福德正神會捐裝備 竹圍消防隊如虎添翼

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區水碓福德正神愛心發展協會捐贈新北市竹圍分隊消防搶救裝備器材一批，盼能提升消防搶救效能，縮短災害搶救之時間。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區水碓福德正神愛心發展協會捐贈新北市竹圍分隊消防搶救裝備器材一批，盼能提升消防搶救效能，縮短災害搶救之時間。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區水碓福德正神愛心發展協會，為了感謝消防人員救災工作的辛苦，秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，捐贈新北市竹圍分隊消防搶救裝備器材一批，盼能提升消防搶救效能，縮短災害搶救之時間。

這次捐贈器材，包括了救災人員使用的防護裝備，還有在災害當中幫助受困者的脫困帶設備等許多的裝備，水碓福德正神愛心發展協會的善心不曾停歇，除捐贈消防搶救裝備外，在之前也捐贈在地消防單位災情勘查車2輛，在疫情加劇後陸陸續續捐贈防疫物資給第一線的消防人員，讓身處在疫情風暴中的消防人員防疫物資不虞匱乏，無後顧之憂。

竹圍消防分隊小隊長李孟展表示，感謝新北市水碓福德正神愛心發展協會的精神，捐贈消防搶救裝備器材、救災車輛及防疫物資來提昇消防工作及防疫的安全，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市防疫及維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。

愛心 淡水

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