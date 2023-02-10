淡水水碓福德正神會捐裝備 竹圍消防隊如虎添翼
新北市淡水區水碓福德正神愛心發展協會，為了感謝消防人員救災工作的辛苦，秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，捐贈新北市竹圍分隊消防搶救裝備器材一批，盼能提升消防搶救效能，縮短災害搶救之時間。
這次捐贈器材，包括了救災人員使用的防護裝備，還有在災害當中幫助受困者的脫困帶設備等許多的裝備，水碓福德正神愛心發展協會的善心不曾停歇，除捐贈消防搶救裝備外，在之前也捐贈在地消防單位災情勘查車2輛，在疫情加劇後陸陸續續捐贈防疫物資給第一線的消防人員，讓身處在疫情風暴中的消防人員防疫物資不虞匱乏，無後顧之憂。
竹圍消防分隊小隊長李孟展表示，感謝新北市水碓福德正神愛心發展協會的精神，捐贈消防搶救裝備器材、救災車輛及防疫物資來提昇消防工作及防疫的安全，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市防疫及維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言