雙溪三忠廟有170年歷史 舉行繞境祈福儀式

新北市雙溪區的三忠廟已有170年歷史，今（10）日舉行遶境祈福儀式，雙溪區長林銚傑也特地共襄盛舉，也希望隨著疫情解封，讓雙溪各項發展都能回歸正軌。

熱鬧的遶境陣頭在雙溪的街頭，迎來久違的熱鬧氣氛，民眾在家門口擺香案，這是已有百年歷史的雙溪三忠廟進行遶境祈福儀式，不論是店家還是住家都誠心持香拜拜，場面很熱鬧。

雙溪三忠廟主委連隆盛說，今（10）日，雙溪地區迎來久違的熱鬧氣氛，歷史悠久的三忠廟，在每年農曆1月20日都會進行祈福遶境儀式，希望眾神庇佑雙溪區風調雨順，國泰民安。

雙溪區區長林銚傑說，今天是到任以來參加的第一個廟會活動，剛好適逢三忠廟建廟170年，相當具有歷史，為臺灣唯一主祀文天祥、陸秀夫、張世傑的廟宇。這次很榮幸參與遶境祈福活動，也為雙溪區的民眾祝福，希望大家身體健康，闔家平安，兔年也祝大家兔吉利來發大財。