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平溪天燈節效應擴大 商家期盼人潮繼續回流

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪天燈節第二場將於明(11)日於平溪國中登場，已經有不少遊客回流，店家預估目前回流僅五成，對於未來也是充滿期待。 圖／觀天下有線電視提供
平溪天燈節第二場將於明(11)日於平溪國中登場，已經有不少遊客回流，店家預估目前回流僅五成，對於未來也是充滿期待。 圖／觀天下有線電視提供

平溪天燈節第二場將於明(11)日於平溪國中登場，估計會湧入人潮，不過近期因為疫情解封加上天燈節效應，平日的老街上已經有不少遊客回流，逛老街放天燈，店家也喜迎遊客造訪，不過店家預估目前回流僅五成，對於未來也是充滿期待。

在天燈上寫下滿滿的心願，接著施放天燈，呼應2月14日西洋情人節，平溪天燈節特別打造心型雙主燈及百盞愛心天燈，營造情人節幸福浪漫的氛圍，希望藉由一年一度熱鬧的天燈節，吸引大量旅客前來平溪區觀光，不過近來也可以發現，平溪地區的觀光客明顯增多。

平溪區區長李天民說，平溪天燈節第二場次活動將於明(11)日下午六點登場，這幾天因為天燈節效應，不少國內外遊客也造訪，人潮有明顯回溫；也適逢情人佳節將至，歡迎大家情定平溪，請民眾多多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車往返活動現場，同時也務必配合各項防疫措施，才能玩得開心、平安返家。

天燈 平溪 情人節

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