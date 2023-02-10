快訊

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

T1聯盟／高雄拚場！霍華德「大三元」擊潰衛冕軍助雲豹首度連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧貝松再訪台灣拍片 蔣萬安：新作暫定《周末在台北》

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
名導演盧貝松將再訪台灣拍片。圖／取自蔣萬安臉書
名導演盧貝松將再訪台灣拍片。圖／取自蔣萬安臉書

2014年風靡全球的電影《露西》，掀起全球媒體對於台北的關注。台北市長蔣萬安今在臉書指出，大家還記得嗎？。當時法國知名導演盧貝松（Luc Besson）感受台灣民眾滿滿熱情，也承諾會再訪台灣拍攝作品。如今十年之約兌現。

蔣萬安指出，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）昨天偕同導演奧立維爾米加頓（Olivier Megaton），及編劇喬治黃（George HUANG）等電影人到訪市府，帶來以台北為藍圖的新劇本，預告全片主場景將在今年春季於台北拍攝，更令人振奮的是，新作直接取名《周末在台北》（暫定），這也代表台北將再度登上國際影壇。

蔣萬安表示，到時候市民再熟悉不過的街景，也會躍上大銀幕，從西門町、中山堂、北藝中心、關渡田園，到市中心的大巨蛋、台北流行音樂中心、台北市政府、市議會等，都將是拍攝的重要景點。

蔣萬安指出，昨天他也一同前往市府頂樓天台勘景，並承諾給予劇組必要的協助。在籌備過程中，台北市政府和台北市電影委會，都會全力支持。台灣影視產業超過九成集中在大台北地區，台北市是影視出產量最大的地方，對於昨天的見面機會，誠摯感謝，也希望可以推動產業科技化與國際化，培養更多影視科技人才，邀請更多世界級的團隊來到台北，攜手開拓影視產業的未來。

電影 蔣萬安

延伸閱讀

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生多次、不堪其擾！

蔣萬安臉書幫柯P「換妻」 顏若芳批：可以上緊發條嗎？

蔣萬安臉書幫柯P「換妻」鬧笑話 蔣團隊回應了

柯文哲攜妻參觀台灣燈會 蔣萬安感謝柯團隊

相關新聞

20多名親友死亡 土耳其冰淇淋老闆打電話回家哭了

土耳其規模7.8強震造成嚴重死傷，目前已有2.8萬人死亡，且持續增加中。淡水老街知名的「土耳其冰淇淋」老闆Kemal D...

整理包／安坑輕軌通車了！全線總共9座停靠站 沿途景點一次看

期待已久的安坑輕軌於今（10）日正式通車，新北捷運公司將在下午1時發出首班車，展開為期一個月的試營運。針對完整路線圖、車票票價、轉乘方式，以及沿路景點，《聯合新聞網》替您整理相關資訊。

基北北桃合作平台 將推藝文共享

新北市平溪昨舉辦天燈節，新北市長侯友宜與基、北、桃三首長也在此舉辦四縣市聯合閉門會議。侯友宜會後表示，討論議題除了一二○...

淡北道路流標 工務局曝3原因

淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，有人因此枉死車陣中，地方疾呼興建淡北道路，市長侯友宜也說是「救命的路」，但招標...

土國強震逾千棟房屋倒塌 新北已補強、重建85%公有建物

土耳其強震災情慘重，逾5500棟建物倒塌，也引發公有建築物安全性的關注度。新北民政局指出，自2018年起配合內政部，檢視...

北市學童疫苗接種率低 衛生局3月初辦疫苗接種站

寒假今最後一天，小學與國高中明天開學，北市衛生局表示，最新統計5至11歲學童COVID-19疫苗接種率不高，與副作用、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦