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安坑輕軌通車 在地民眾三次轉乘盼優惠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天上午8時許就有許多民眾排隊搶搭試營運的安坑輕軌。圖為安坑輕軌十四張站，記者李定宇／攝影
今天上午8時許就有許多民眾排隊搶搭試營運的安坑輕軌。圖為安坑輕軌十四張站，記者李定宇／攝影

新北市安坑輕軌今下午一點開始試營運，前120名乘客可獲贈通車紀念明信片等通車禮，一早就吸引近兩百民眾到場排隊。未來將靠安坑輕軌通勤的在地居民則表示，出門要先坐接駁車搭輕軌、輕軌到環狀線又要再轉捷運，三次接駁都需要花錢，希望提供在地居民轉乘優惠。新北捷運公司對此表示，目前公車轉輕軌、輕軌轉捷運每趟次搭乘都有轉乘優惠。捷運公司規劃縮短民眾等車時間達到無縫轉乘。

耗時6年、工程經費達166億元的安坑輕軌今通車，上午一早就有許多民眾排隊搶先體驗，安坑輕軌全線7.5公里共9個車站，沿線景點包括國內最大鐵道橋安心橋、陽光運動公園站河津櫻花海，或可轉乘到二叭子植物園區賞桐花。

不過對於在地居民而言，安坑地區有許多大型坡地社區，居住者超過數萬人以上，未來將依靠安坑輕軌作為主要通勤工具，但出門搭接駁車到安坑輕軌、輕軌再轉乘環狀線、環狀線再轉乘捷運到市中心，三次轉乘都要花錢，希望能提供在地居民多次轉乘優惠。另外也有民眾反映目前班距時間過長，希望延長試營運時間，加密班距避免久候輕軌。

新北市議員黃心華表示，安坑輕軌可有效幫助安坑地區玫瑰中國城、台北小城等約10萬居民通勤問題，但也需捷運局多加宣導平面交叉路段的交通安全，避免發生類似淡海輕軌與轎車相撞情況發生。他說，有關班距間隔民眾仍然認為太長，希望捷運公司可以依造民眾需求調整。民眾轉乘三次的費用加起來仍是一筆錢，希望有轉乘優惠。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，由於目前仍處於試營運階段，試營運過程中將會有許多旅客反映各式問題，晚間6時後將修正旅客所反映的問題，因此試營運期間每天營運時間目前為8小時，待正式通車後每日營業運行時間將為6時至24時。

捷運公司表示，民眾所反映車輛班距問題，未來尖峰時間將為6至9分鐘一班、離峰為15至20分鐘一班，強調一定會讓民眾盡快有輕軌可以搭乘。目前公車轉輕軌、輕軌轉捷運，每趟次的搭乘都有提供轉乘優惠。針對通勤族需求捷運公司規劃盡量縮短民眾等待時間，將視民眾實際搭乘情況逐步微調輕軌到站及發車間距，達到無縫轉乘目標。

安坑輕軌 捷運

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