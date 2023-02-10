議員批新北托嬰機構評鑑草率 社會局：因疫情影響去年9月重啟

去年4月，新北板橋私立米綺托嬰中心發生保母虐童致死事件。受害母親今天揭露虐童影片，新北市議員黃淑君及李宇翔批評事發至今市府不聞不問，社安網失靈，要求社會局檢討作法、新北市長侯友宜公開道歉、社會局長張錦麗下台負責。社會局表示，依法開罰該中心及托育員24萬元，該中心也已在去年6月底歇業。

受害母親指出，當時胡姓托育員側身壓制她的女兒，還用棉被覆蓋、手臂勒住女兒頭部，無視其掙扎長達10多分鐘，甚至使用吸塵器清潔地板時，故意用睡眠地墊覆蓋女兒身軀及頭部，並踩女兒小腿，根本是蓄意悶死女兒。她控訴事發至今快10個月，社會局未於一個月內召開審查會議，到現在也沒有開審查會的任何消息。

李宇翔表示，新北市行政失靈已經不是頭一遭，從去年5月的恩恩案，去年底2位新北長者孤獨死，今年2月初中和的乾屍案，前幾日土城一對夫妻尋短等事件皆有跡可循。如今連市府認證「甲等評鑑」的托嬰機構都不能託付，且經查截至9日，社會局網站上最新的托嬰中心評鑑結果還停留在2020年，實在荒謬。

黃淑君說明，2022年四月邱姓媽媽送托女兒至私立托育機構，是相信市府核給的甲級評鑑認證標章，評鑑未滿一個月就發生孩子受虐致死的憾事，事後發現受虐的孩子不只她的女兒，很多孩子都有被保母壓制受虐，更傳聞有未領保母證照的員工，質疑社會局稽查時為何沒有發現，還是稽查時是照著劇本在走。

對此，社會局表示，事發後立即成立專案小組積極介入處理，協助聘請專業兒保律師協助家長打官司，社會局也提供心理諮商，期望母親走出傷痛。也依兒權法開罰該中心和主責托育人員24萬元，托育人員未來不得再從事相關服務，該中心也已於去年6月底歇業。

社會局表示，有關托嬰機構評鑑，依照中央法規每3年評鑑一次，該中心最後一次評鑑為2018年，但受疫情嚴峻影響暫緩評鑑，待疫情趨緩後，即於去年9月重新啟動，並將監視器抽查列為評鑑指標，評鑑結果將於近期內公告。