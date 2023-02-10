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情人節將至 新北府中打卡送告白汽水
西洋情人節即將到來，新北市青年局2月11日至28日，舉辦「愛的泡泡in府中」府中雙城告白汽水情人節活動，與府中雙城特色店家合作串聯，限量發送告白汽水，提供府中雙城約會景點全攻略地圖，凡至活動合作店家打卡拍照完成任務，即可免費獲得情人節限定告白汽水。
新北市青年局全方位扶植青年發展，本次告白汽水是由世界五大海報展之一「拉赫蒂國際海報三年展」，2022獲獎的醒吾科技大學設計系學生林芷伶設計，復古彈珠汽水以戀愛花語創意發想，化身為戀愛小精靈、愛情魔法師、純情小天使、情場萬人迷及熱戀小太陽等角色，凡至活動合作店家打卡拍照完成任務，即可免費獲得一瓶情人節限定告白汽水。
青年局長錢念群表示，新北市府去年陸續整修府中捷運站周邊通行及公共空間，隨著疫情趨緩，假日吸引許多街頭藝人及市集活動，成為許多年輕人約會地點，青年局與府中商圈發展協會合作舉辦府中情人節活動，推出限量告白汽水，整合周邊著名景點、知名甜點店及人氣店鋪，提供民眾一系列府中約會提案。
活動期間在指定貼文中留言自己告白小語，即可獲得抽獎資格，除了只送不賣的告白汽水，最大獎項為價值3000元的新北幣戀愛禮金，還有店家提供超過150項豐富獎品。
新北市青委會網址：https://pse.is/4rcvgl
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