新北創體育績優助學圓夢計畫 攜手基金會支持學生逐夢

新北市教育局今舉辦「新北市體育績優助學圓夢計畫」捐贈會，龍巖慈善基金會發揮社會公益慈善力量，透過新北市好日子愛心大平台捐助300萬元，獎助新北市弱勢體育績優學生在學所需之助學費及日常生活所需之生活費。新北市秘書長邱敬斌出席感謝基金會發揮大愛並與梁建芸董事長進行致贈感謝儀式。

新北市秘書長邱敬斌表示，新北市全國首創「體育績優助學圓夢實施計畫」，挹注民間資源支持新北體育發展，讓家庭較困難的優秀學生安心就學及訓練，減輕學生家庭負擔，進而發展稟賦才能，專心致志朝向夢想前進；111學年度共計補助15校18位學生，其中5位原住民族學生，依學習階段別每年提供獎助金，全力支持孩子實現夢想。

現場邀請文山國中學生曾少澤、彭福國小烏念妤、三民高中羅俊亮、新北特教學校洪睿杰、板橋國中翁子姷、以及育德國小邱苡潔代表到場分享受贈感言。文山國中曾少澤111年度獲得全國希羅式角力錦標賽國中男子組第六級65公斤級第1名，未來希望前進國家代表隊，曾少澤表示，非常感謝新北市府與龍巖慈善基金會，讓他不會因擔憂家裡的經濟情況而影響訓練或比賽的心情，也更堅定自己所選擇的方向。

彭福國小烏念妤表示，家中有6位小孩，只靠父親獨力支撐經濟，負擔沉重，現在有助學金可以減輕家人負擔，也讓自己能無後顧之憂地專心練習。新北特教學校學生洪睿杰不僅獲得111年夏季特殊奧運選手選拔200公尺第1名，更獲得112年代表中華特奧會選手資格前往德國比賽，睿杰雖然為智能障礙中度學生，但對體育運動非常有熱情，也藉由運動展現更多自信與活力，讓師長十分欣慰與驕傲。

龍巖慈善基金會董事長梁建芸表示，基金會的成立源自對於每個生命的尊重，20多年來以實際行動傳遞對生命關懷與社會公益的熱情，積極回饋社會不遺餘力，與新北市教育局合作推動「體育績優助學圓夢實施計畫」，善盡企業社會責任，真心希望用愛與關懷，讓生命的每個階段都能不留遺憾。

教育局表示，新北市111年擬定4年中程「卓越體育人才在地育成領航計畫」，從優質環境、暢通管道、引進資源、獎勵補助、支持照顧、專業師資等六大面向規畫12項策略，讓孩子有更多元選擇、更寬廣的管道，期待透過各方面持續努力將優秀學生根留新北，進而代表新北，讓更多選手有機會登上國際舞台為台灣爭光。