用愛交織藝術旅程 新北夫妻展愛與藝術對畫

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鐘有輝玻璃藝術作品〈生命樹〉。圖／新北市文化局提供
鐘有輝玻璃藝術作品〈生命樹〉。圖／新北市文化局提供

新北市新莊文化藝術中心自即日起至4月16日展出「藝術之愛：鐘有輝．林雪卿雙個展」，本展由台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所廖新田教授策展。這次展出近80件作品，是各自精選創作歷程中代表之作，其中展出慶祝結婚30周年所共創汽車，在車身上印有兩人的代表圖像「葉」與「蝶」，象徵兩人的愛情與幸福的交織。

新北市文化局表示，新北市境內藝術家薈萃、藝術資源豐富，有利於未來發展藝術文化的重要利基。近年陸續辦理許多在地藝術家展覽，這次邀請定居三峽的藝術家夫妻檔鐘有輝教授及林雪卿教授共同展出，兩人於1975年正式結為連理，同為師承廖修平教授，皆為「十青版畫會」創始成員。後來分別在不同學校任教，並持續推廣版畫創作，同時積極與國際交流，期望將台灣版畫與世界接軌。兩人約定每5年一起展覽，本次攜手於新北市呈現這些年的創作歷程，呈現賢伉儷的藝術之愛。

策展人廖新田表示，兩人以版畫聞名，卻不侷限與此，運用不同媒材如玻璃、陶瓷、釉藥等與之結合，創作出新的藝術，本展也將首度展出林雪卿的陶瓷板作品。兩人相互影響又是競合關係，風格各自散發不同的魅力，合在一起卻又和諧共生。策展人廖新田認為，林雪卿的創作微觀中有宏觀的大氣，而鐘有輝的風格則是宏觀中走微觀的細膩，彼此的關係是「對畫」狀態，一如對話，其實是用畫來談心。

「藝術之愛：鐘有輝．林雪卿雙個展」即日起至4月16日新莊文藝中心展出，展期間也將舉辦推廣課程，讓大眾更加認識版畫之美。

鐘有輝及林雪卿共創作品〈彩繪鴨〉合影。圖／新北市文化局提供
鐘有輝及林雪卿共創作品〈彩繪鴨〉合影。圖／新北市文化局提供

藝術家 台灣藝術大學

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