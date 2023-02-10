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安坑輕軌通車 青農蔬菜、好茶、羊乳市集開幕
安坑輕軌於今通車試營運，新店區陽光運動公園將有「安坑輕軌通車典禮系列活動」，本月12日下午3點至9點除有園遊會市集、舞台表演節目，晚上還有藝人演唱及煙火秀施放，新北市青農於現場市集販售自產新鮮蔬果、山羊乳、以及羊乳奶酪，另外坪林青年茶業發展協會及新北市農會文山茶推廣中心也會推出各式新北特色茶。
參與展售青農陳永龍於樹林區經營永萍蔬食，店鋪販售素食材料及自產新鮮蔬果外，更與新北市農業局合作，結合新北希望市集品牌，販售青農蜂蜜、友善環境白米及比賽包種茶等其他新北青農的產品，提供民眾健康、當季的好選擇。
三峽青農邱順群將於現場販售自家「五寮尖山羊乳」生產的山羊乳及羊乳奶酪，邱順群利用餵養自己栽種的牧草，並且時常清洗羊床與糞便管理，產出的羊乳降低羊騷味，口感清爽。
此外坪林青年茶業發展協會推出茶慶酒、茶慶酒彩色單包及茶慶酒氣泡飲，現場購買好茶還有優惠9折，新北市農會文山茶推廣中心則推出限量20盒的茶禮盒優惠，內含包種茶、蜜香紅茶及碧螺春可任意搭配。
新北市農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業，更有創新精神，積極創造農產通路，研發創意商品，農業局秉持新北市做大事農業健康式理念，與新北青農共同來打拼，為市民朋友提供最優質的農產。
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