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淡北道路昨流標 侯友宜：會調整預算
連接淡水與北市的淡北道路，招標昨天截止，卻無廠商投標而流標。新北市長侯友宜今表示，淡北道路因為這幾年缺工缺料、原物價上漲，所以在整個招標的過程當中，在利潤上確實不符合廠商期待，會不斷調整預算早點標出動工。
工務局昨對於流標表示，流標原因包含大環境缺工缺料、工程進出動線不便及地下段施工困難等，會再檢討標案，預定1、2周後重新招標。
新北市長侯友宜今出席安坑輕軌通車典禮時表示，淡北道路因為這幾年缺工缺料、原物價上漲，所以在整個招標的過程當中，在利潤上確實不符合所有招商廠商的期待，會不斷調整我們的預算，希望能夠快速的能夠招標出去，讓淡北道路，是一條淡水人最關心的道路，能夠早一點動工，早一點完成。
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