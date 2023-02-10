衝雲林為哪齣？ 侯友宜：關心營養午餐

雲林縣議長沈宗隆日前表態國民黨主席朱立倫是2024年總統適合人選，說新北市長侯友宜在南部沒資源選票。侯友宜昨天就跑去雲林視察有機蔬菜，引發政治聯想。侯友宜今表示，我是去關心營養午餐的食材配送過程。

侯友宜今上午出席安坑輕軌通車典禮，他說，昨天到雲林縣最主要是關心新北市34萬中小學幼兒園孩子的營養午餐，特別去到雲林縣嘉凱科技農業去了解整個配送的過程，以及產地是不是符合產銷履歷還有有機蔬菜的標準。

他說，非常謝謝雲林農友們，新北市的安心蔬菜有機產銷履歷總共有75噸每週要用，這當中有雲林農友奉獻了77%比例很高，昨天是謝謝農友幫忙，二來也了解營養午餐還有哪些因為調整費用，需要農友們大力支持的地方，不斷用一個感恩謝謝大家的幫忙，讓新北市的孩子們吃的營養健康。