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新北市府遭批安全網失靈 侯友宜：不斷檢討

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席安坑輕軌通車典禮。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今出席安坑輕軌通車典禮。記者李定宇／攝影

新北市近期發生夫妻雙亡、中和乾屍等案件，加上去年恩恩案等，新北市議員今批評冷血市府事發至今卻不聞不問，社會局評鑑如同虛設，怒斥新北市府社會安全網完全失靈，要求新北市長侯友宜道歉，侯友宜今對此表示，新北市跟中央都不斷檢討，會不斷的提升專業照顧。

新北市議員黃淑君、李宇翔今揭露於2022年4月所發生駭人聽聞的托嬰中心虐童致死案，相關人等已遭檢察官起訴，批評新北市府事發至今卻不聞不問，社會局評鑑如同虛設，甲級評鑑滿月就破功，網站評鑑報告更已有一年半沒更新，怒斥新北市府社會安全網完全失靈，要求侯友宜道歉、社會局長下台負責。

李宇翔表示，新北市行政失靈已經不是頭一遭，從去年5月的恩恩案，去年底2位新北長者孤獨死，今年2月初，中和的乾屍案，再加上前幾日土城一對夫妻尋短等社會事件皆有跡可循。如今連新北市政府所認證「甲等評鑑」的托嬰機構都不能託付，且經查截至昨日，新北市社會局網站上最新的托嬰中心評鑑結果還停留在109年，實在非常荒謬。

侯友宜今出席安坑輕軌通車典禮時表示，新北市跟中央都不斷的再去檢討，會不斷的提升專業照顧，以及鄰里社區系統的強化，更重要的每一個人都會對弱勢族群，只要有發現任何狀況立即通報，新北市跟中央一定會全力以赴守住弱勢族群，隨時讓照顧弱勢族群能夠全面化、更普及化、專業化。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

侯友宜 托嬰

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