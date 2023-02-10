蔣萬安臉書幫柯P「換妻」 顏若芳批：可以上緊發條嗎？

台灣燈會在台北，北市前市長柯文哲昨晚間帶著妻子陳佩琪、民眾黨議員、前市府首長參觀台灣燈會，由台北市長蔣萬安親自接待。不料活動後，蔣萬安臉書發文，將陳佩琪的名字，寫成藝人陳珮騏。過了10多分鐘才發現錯誤，刪除整篇文章重新發文。蔣團隊早上也回應此事，已提醒內部處理發文時，務必謹慎。

市議員顏若芳指出，把陳佩琪醫師標記成藝人陳珮騏，「佩琪、珮騏，傻傻分不清楚」，可以看出蔣萬安市長團隊連前市長夫人的名字都不清楚，還想討好柯文哲前市長，可以認真一點嗎。

顏若芳說，昨天柯文哲被換妻的貼文，吸引許多網友朝聖。蔣萬安想透過台北燈會作為自己政治公關秀，來討好柯文哲，沒想到反而弄巧成拙。

她說，首先，標記錯誤後，雖然小編有修正，但是身為市府發言人的羅旺哲居然過了10幾個小時才給回應，怎麼沒有跟著小編同步做出修正？如果發言人無法第一時間給出回應和道歉。那請問也剛剛好昨日亮相們的副發言人群們在做什麼呢？怎麼都沒有人在第一時間給回應？才剛上任的市府團隊已經開始偷懶了嗎？

再者，蔣萬安是不是身為市長後就對自己粉專的狀況不關心呢？小編要發文前，市長或團隊都不用看一下？政治人物的粉專不僅僅是自己的粉專，更是市民朋友們可以了解最新動向、政策方向的溝通管道。蔣市長，可以上緊發條嗎？