台中綠園道縫合9年有譜！ 楊瓊瓔爭取軍方撥用9月完工

台中市觀旅局在神岡區新庄里規劃2公里長的休憩園道，受軍方營區阻隔，無法串聯潭雅神綠園道。今立委楊瓊瓔、市議員羅永珍進行會勘，軍方同意無償借用土地，讓潭雅神綠園道與新庄休閒園道得以串聯，爭取300萬元經費，長800公尺，預計9月完工。

觀旅局9年前投入3250萬元，在新庄里鄰近大甲溪一帶興建全長2公里的休憩園道，北起和睦路，南接神清路，但因陸軍五八砲指部及空軍第三聯隊營區阻隔，無法進一步串聯潭雅神綠園道。

今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍邀請國防部軍備局、陸軍五八砲指部、空軍第三聯隊、觀旅局等單位會勘。

圳前里長陳木生及圳堵里長鄭秀燕指出，民眾如果要騎到潭雅神綠園道，必須繞道神清路，但神清路未設自行車道或人行步道，對於用路人相當危險，希望觀旅局盡速規畫完善自行車動線，減少人車搶道衝突。

軍方表示，神岡陸軍五八砲指部與空軍第三機聯隊圍牆中間留設通道屬營區外畸零地，目前未有運用計劃。觀旅局若要使用規劃銜接潭雅神綠園道及神岡新庄休閒園道，軍方原則同意依程序辦理撥（借）用，供地方鄉親使用。

觀旅局觀光工程科長廖偉志建議，利用神岡五八砲指部與空軍第三機聯隊圍牆中間通道銜接潭雅神綠園道及新庄休閒園道，車友免去繞道之苦。預估總經費300萬元，長度約800公尺、寬3公尺，預計年中施工，力拚9月完工。