北市藍綠白新科議員盤點人行道缺失 交通局承諾改善

台北市「行人地獄」議題話題不斷，新科議員趙怡翔、詹為元與張志豪今跨黨派合作扮記者會，指出北市人行道各項缺失，包括巷弄無人行道或寬度不足1公尺，以及人行道違停等問題，要求交通部健檢校園、醫院200公尺內人行道，確保行人安全。

交通局長謝銘鴻表示，上周和教育局談合作，盤點學校周遭需改善人行道需改善人行道，於20日前提供清單與樣態，包括人行道停違停、不連貫等，未來會逐一改善；醫院人行道則是平日工作項目，也會一一檢視。

謝銘鴻說，因為汽、機車有臨停需求，若沒有標線型人行道，違停狀況會更嚴重，行人也更沒有空間走路，所以能加強執法，現在也開放民眾檢舉在人行道違停車輛，未來會朝向實體人行道，使巷道縮減，同時解決違停與車輛減速。

交工處長劉瑞麟表示，由於標線型人行道設在弄到內，須考慮緊急救災時救災車所需要較大的寬度，原則上不設置回復式導桿，僅在溫州街等特殊地方有例外設置，未來會再檢討設置準則。

趙怡翔表示，北市交通死亡數逐年攀升，去年1月至11月共有1,778位行人死傷於交通事故，年增7%，其中613位為65歲以上之高齡者，235位為24歲以下青年及孩童 ，不少事故發生在學校及醫院周邊；而2021年高達3萬2130人事故傷亡 ，有1894位行人在人行道上發生事故傷亡，10年來事故數多2成。

趙怡翔指出，在大安國中常南北側人行道，分別為0.84公尺與0.77公尺，18年沒有更新；木柵國小久康街無人行道設施、保儀路僅0.26公尺；聯醫仁愛院區復興南路一段253巷也完全沒有人行道；萬芳醫院興隆路三段最小僅0.75 公尺21年沒更新。

詹為元說，未來會要求北市府針對醫院及各級學校200公尺內人行道「健康檢查」，找出缺失、排除障礙物，並減少死角，確保各路段的連貫性、完整性及安全性，保障長者、行動不便者能安全往返醫院，以及學生能安全上下課。

針對違規停車，詹為元拿出數據，2021年違停在標線型人行道被檢舉的汽車數量為3萬6768件、2022年3萬125件，並非違停減少，而是立院去年4月修法讓民眾無法檢舉，但違停日漸增長，標線型人行道上有那麼多車輛，若真的要保護行人安全，只要設置實體人行道，或在校園、醫院周邊的標線型人行道設置阻隔。

張志豪提到在日本經驗，他說走在日本時，永遠不會有「沒有人行道的時候」，且絕大部分都是實體人行道，自己義消救護生涯當中，的確行人事故幾乎每天發生，且一旦發生就是相當嚴重的後果，行人在交通環境上是非常脆弱的族群，應注重行人安全。