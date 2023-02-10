遏止違規套房出租 板橋永和49間套房被強制斷電

出租套房公安事件頻傳，新北市工務局表示，為遏止違規套房出租使用，自2月8日起連續針對板橋及永和兩處重複違規使用的49間套房，強制斷電。工務局統計，從2017年至今，共查獲286件，已有263件改善完成，還有23件仍在改善中。

本次板橋遭斷電的違規建築物隔出22間套房，永和則隔出27間，不但未辦理變更使用執照、室內裝修，更未辦理建築物公共安全檢查簽證與申報。已違反建築法第73條第2項、77條之2及77條第3項等規定，更有安全疑慮。

工務局表示，目前已累計遭罰超過5次以上，房東仍迄未改善，嚴重危害公共安全和租客身家財產安全，因此引用建築法第91條第1項第1、4款規定，對兩建築物強制斷電。

工務局表示，依照內政部規定，合法建築物內隔了6間以上的出租套房，被歸類屬於「宿舍」用途，是高強度使用場所，除必須辦理變更使用執照及室內裝修程序外，更需定期申報建築物公共安全檢查，以確保場所民眾符合逃生避難安全之規定。

工務局指出，市府從2017年起加強查處違規套房，並於2021年成立專案，主動追查隔有6間以上套房至完成改善或降低使用空間為止，自2017年迄今，總計查獲286件，其中263件已改善或適法，目前尚有23件持續處理中。一旦被列入專案必會查處至改善為止。