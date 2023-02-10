安坑輕軌國造比例達42% 侯友宜：期待其他輕軌過半
新北市安坑輕軌今日通車，新北市長侯友宜表示，淡海輕軌在國產化達到比例是百分之22，安坑輕軌已經達到百分之42，未來在八里、泰板、五泰甚至深坑輕軌，期待國產化的比例能夠超過百分之50。
侯友宜說，安坑輕軌推動國車國造，讓國產化能夠大量比例上升，淡海輕軌在國產化達到比例是百分之22，安坑輕軌已經達到百分之42，未來在八里、泰板、五泰甚至深坑輕軌期待國產化比例能夠超過百分之50，帶動國家捷運設備設施產業國產化比例，帶動產業發展，讓國車國造國產化能大幅往前，帶動未ㄋ來台灣機會跟希望。
他說，安坑輕軌沿線有28種植物，也有很多在地美食、傳統，隨著安坑輕軌通車，可以帶動整體安坑地區發展，期待未來新店安坑地區能展現不一樣的城市風貌。
另外侯友宜也特別感謝新北市前市長朱立倫，侯友宜說，在前一段時間不管從設計規劃到施工，一個輕軌其實經過漫長歲月，自己在新北已經13年，見證軌道建設一條一條蓋起來，擔任市長4年內蓋了26公里、26個車站，加上之前總和已經蓋到93公里，76座車站，不管是前任的朱立倫市長、周錫瑋縣長都心存感激，未來還有很多新北樹林線、萬大中和線、南環北環、汐東線、深坑輕軌、八里輕軌還有淡海輕軌第二期、五泰輕軌、深坑輕軌，2030新北市的軌道建設能夠超過10萬人有3座車站，可以比擬東京、首爾、新加坡各大都市。
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