安坑輕軌國造比例達42% 侯友宜：期待其他輕軌過半

新北市安坑輕軌今日通車，新北市長侯友宜表示，淡海輕軌在國產化達到比例是百分之22，安坑輕軌已經達到百分之42，未來在八里、泰板、五泰甚至深坑輕軌，期待國產化的比例能夠超過百分之50。

侯友宜說，安坑輕軌推動國車國造，讓國產化能夠大量比例上升，淡海輕軌在國產化達到比例是百分之22，安坑輕軌已經達到百分之42，未來在八里、泰板、五泰甚至深坑輕軌期待國產化比例能夠超過百分之50，帶動國家捷運設備設施產業國產化比例，帶動產業發展，讓國車國造國產化能大幅往前，帶動未ㄋ來台灣機會跟希望。

他說，安坑輕軌沿線有28種植物，也有很多在地美食、傳統，隨著安坑輕軌通車，可以帶動整體安坑地區發展，期待未來新店安坑地區能展現不一樣的城市風貌。