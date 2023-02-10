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陽金公路坍方水公司為穩定金山供水 覓土地設快濾桶等設備

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
陽金公路坍方水公司為穩定金山供水，覓土地設快濾桶等設備。圖／自來水公司提供
陽金公路坍方水公司為穩定金山供水，覓土地設快濾桶等設備。圖／自來水公司提供

位陽金公路的新北市金山區林莊淨水場，2月5日大規模土石坍崩後，水公司已積極另覓土地，洽談設置快濾桶及清水桶等設備穩定金山區供水。另外也規畫林莊淨水場等復原方案，減少民眾用水不便。

水公司第一區管理處說，因當時整場遭土石淹沒全毀無法出水，台水公司調度萬里區中幅淨水場供應供水缺口，另外，金山區六股里等高地區268戶經過台水施工團隊，近30個小時漏夜施作緊急工程，已復水完成。

台水公司表示，由於目前金山地區用水由萬里區中幅淨水場跨區支援，雖然已全力滿載運轉出水，但用水尖峰時段仍會造成高地及管末地區水壓偏低。

台水公司已積極另覓土地，洽談設置快濾桶及清水桶等設備穩定金山區供水，另外也規劃林莊淨水場等復原方案，以減少民眾用水不便。

台水公司呼籲民眾一起共體時艱，節約用水，共度天然災害的挑戰。

陽金公路坍方水公司為穩定金山供水，覓土地設快濾桶等設備。圖／自來水公司提供
陽金公路坍方水公司為穩定金山供水，覓土地設快濾桶等設備。圖／自來水公司提供

金山 高地

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