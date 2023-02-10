166億安坑輕軌通車 今下午1點起試營運一個月免費搭乘

耗時6年、造價達116億元的捷運安坑輕軌，今上午在環狀線十四張站辦理通車典禮，新北市長侯友宜宣布正式啟用安坑輕軌及列車首航，並於今天下午1時開始試營運，新北捷運公司將從今下午1時起至3月12日的每日10時至18時，展開為期1個月的免費試乘活動，3月13日起正式通車。民眾在試營運期間持電子票證至安坑輕軌各車站進出即可免費搭乘。

新北市長侯友宜表示，安坑輕軌是繼淡海輕軌、新北環狀線，新北第3條營運通車的路線，新北市在過去4年完成營運路線達26公里26座車站，為全國之冠，而新北境內營運路線則累積至93公里78座車站，未來將持續完成捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線及汐東捷運等，再積極爭取八里輕軌、五泰輕軌、泰板輕軌及深坑輕軌核定，朝向2030年願景邁進，讓北北基桃市民均能享有共通共榮的捷運建設。

侯友宜表示，安坑輕軌全長7.5公里、總經費166億元，全線設有九座車站，包括5座高架站、4座平面站及一座機廠，輕軌自機廠出發沿新店安一路、安捷路及安和路一至三段，向東以安心橋跨越新店溪，並在環狀線十四張站銜接轉乘，可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。

安坑輕軌在歷經6年施工，期間雖遭遇缺工缺料及疫情影響，終於去年工程完工並完成初、履勘，今年2月2日取得交通部核准營運許可函，並於今辦理通車典禮。

新北捷運公司將從今下午1時起至3月12日的每日10時至18時，展開為期一個月的免費試乘體驗，今日搭乘列車首航的前120位民眾可獲贈通車紀念明信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元等通車禮。