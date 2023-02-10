166億安坑輕軌通車 今下午1點起試營運一個月免費搭乘
耗時6年、造價達116億元的捷運安坑輕軌，今上午在環狀線十四張站辦理通車典禮，新北市長侯友宜宣布正式啟用安坑輕軌及列車首航，並於今天下午1時開始試營運，新北捷運公司將從今下午1時起至3月12日的每日10時至18時，展開為期1個月的免費試乘活動，3月13日起正式通車。民眾在試營運期間持電子票證至安坑輕軌各車站進出即可免費搭乘。
新北市長侯友宜表示，安坑輕軌是繼淡海輕軌、新北環狀線，新北第3條營運通車的路線，新北市在過去4年完成營運路線達26公里26座車站，為全國之冠，而新北境內營運路線則累積至93公里78座車站，未來將持續完成捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線及汐東捷運等，再積極爭取八里輕軌、五泰輕軌、泰板輕軌及深坑輕軌核定，朝向2030年願景邁進，讓北北基桃市民均能享有共通共榮的捷運建設。
侯友宜表示，安坑輕軌全長7.5公里、總經費166億元，全線設有九座車站，包括5座高架站、4座平面站及一座機廠，輕軌自機廠出發沿新店安一路、安捷路及安和路一至三段，向東以安心橋跨越新店溪，並在環狀線十四張站銜接轉乘，可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。
安坑輕軌在歷經6年施工，期間雖遭遇缺工缺料及疫情影響，終於去年工程完工並完成初、履勘，今年2月2日取得交通部核准營運許可函，並於今辦理通車典禮。
新北捷運公司將從今下午1時起至3月12日的每日10時至18時，展開為期一個月的免費試乘體驗，今日搭乘列車首航的前120位民眾可獲贈通車紀念明信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元等通車禮。
新北捷運局長李政安表示，安坑輕軌為提高國內廠商參與比率及保障技術運轉與兼顧未來維護便利性，在淡海輕軌統包工程的招標階段，即妥為規劃新北市境內整體輕軌系統，讓安坑輕軌得以延伸淡海輕軌22 ％國產化設備，使用國產國造配備比例提升至42 ％，包括列車空調、照明、座椅與內裝飾板等皆在台灣製造，整體舒適及新穎程度更優於國外列車。
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