蔣萬安臉書幫柯P「換妻」鬧笑話 蔣團隊回應了

台灣燈會在台北，北市前市長柯文哲昨晚間帶著妻子陳佩琪、民眾黨議員、前市府首長參觀台灣燈會，由台北市長蔣萬安親自接待。不料活動後，蔣萬安臉書發文，將陳佩琪的名字，寫成藝人陳珮騏。過了10多分鐘才發現錯誤，刪除整篇文章重新發文。

蔣萬安臉書發文，「非常歡迎柯文哲市長和陳珮騏（應為陳佩琪）醫師帶著前市府團隊成員一起來欣賞台北燈會」，並說「今晚微風徐徐，天氣很好，很高興柯市長賢伉儷以及許多前北市府團隊的夥伴一同來到市民廣場欣賞花燈。我特別送上禮品感謝柯市長，感謝他接下這神聖的任務，從籌備、規劃再到設計、整備等工作，花費許多心力，讓台灣燈會能在睽違23年後重返台北，點亮台北的夜晚。」

對此，北市政府發言人羅旺哲表示，針對臉書誤植的事，第一時間小編已經修正，未來也會提醒內部處理發文時，務必謹慎。