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整理包／安坑輕軌通車了！全線總共9座停靠站 沿途景點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
安坑輕軌今（10）日正式通車。 圖／聯合報系資料照片
安坑輕軌今（10）日正式通車。 圖／聯合報系資料照片

期待已久的安坑輕軌於今（10）日正式通車，新北捷運公司將在下午1時發出首班車，展開為期一個月的試營運。針對完整路線圖、車票票價、轉乘方式，以及沿路景點，《聯合新聞網》替您整理相關資訊。

安坑輕軌營運路線圖 全線7.5公里、共9座車站

安坑輕軌全線位於新北市新店區，全線7.5公里，總共9座停靠站。安坑輕軌的起點站為K9十四張站、終點站為K1雙城站，其中K9「十四張站」可與新北環狀線銜接轉乘。

安坑輕軌的9座停靠站，包括K9十四張站、K8新和國小站、K7陽光運動公園站、K6安康站、K5景文科大站、K4耕莘安康院區站、K3台北小城站、K2玫瑰中國城站、K1雙城站。然而，只有K1雙城站、K3台北小城站、K4耕莘安康院區站、K5景文科大站為平面車站，其他停靠站都是高架車站。

安坑輕軌有9座停靠站。圖擷自新北捷運官網
安坑輕軌有9座停靠站。圖擷自新北捷運官網

班距部分，試營運期間列車皆為「全程車」，表定班距10分鐘，也會視實際人潮調整班距，最密為6分鐘。而正式營運將採「全程車」與「區間車」兩種模式，全程車從K1雙城站到K9十四張站，行駛時間約21分鐘；區間車則從K6安康站到K9十四張站，行駛時間約9分鐘。

K6安康站到K9十四張站是兩車種的重疊區間，尖峰時間班距平均7.5分鐘，離峰時間班距平均15分鐘；「非重疊區間」K1雙城站到K5景文科技大學站，尖峰時間班距平均10到15分鐘，離峰時間班距平均15分鐘。

試營運期間免費搭乘 正式票價比照淡海輕軌

安坑輕軌於今日通車後，將展開為期一個月的試營運，日期為2月10日至3月12日，這段時間持電子票證就可以免費搭乘，每日通車時間為上午10時至下午18時。

正式營運後，安坑輕軌的票價預期比照淡海輕軌的收費方式，採階梯費率制，基本票價為20元，乘車5至8公里則為25元，但因為安坑輕軌全長僅7.5公里，所以票價最高就是25元。另外，為了回饋經常性旅客，也會比照淡海輕軌推出常客回饋金活動，搭乘每滿200元即回饋50元。

安坑輕軌票價比照淡海輕軌採階梯費率制。圖擷自新北捷運官網
安坑輕軌票價比照淡海輕軌採階梯費率制。圖擷自新北捷運官網

5條接駁路線免費搭乘 當地住戶超方便

在安坑輕軌通車試營運時，5條接駁公車也同步通車免費搭乘，包含安坑1線「二叭子植物園-台北小城」、安坑2線「黎明清境-玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡-安忠路」、安坑5線「五城社區-耕莘安康院區」、安坑6線「安泰路－輕軌雙城站」，歡迎有需要的民眾多加使用。

安坑輕軌接駁公車。圖擷自新北政府交通局官網
安坑輕軌接駁公車。圖擷自新北政府交通局官網

安坑輕軌沿途景點一次看 美食、美景都超夯

安坑輕軌沿路有很多隱藏景點和美食，像是可以去「二叭子植物園區」賞花、「我家廚房」吃牛肉麵、「陽光運動公園」拍網美照，以及「十四張站」看夜景。最後，也有在地人紛紛表示，「有景文科大、耕莘安康分院，還有新的新北氣象園區」、「小碧潭的商場和IKEA」、「有陽光公園跟安康高中」。

安坑輕軌 票價 淡海輕軌 環狀線 捷運

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