新北市議會民進黨團響援助土耳其 號召民眾募集婦幼日用品
土耳其近日發生規模7.8強震，新北市議會民進黨團今宣布加入響應，民進黨團總召鄭宇恩指出，較少人會注意到「尿布和衛生棉/護墊」，卻是這些災區婦女、幼兒日常必需的消耗品，希望能號召民眾共同募集，將協助集結彙整再送至土耳其駐台北辦事處的台北收件處，提供更多資源來照顧災區的婦女、幼童。
副總召張維倩指出，災情訊息陸續傳出，但看見有生還者獲救的訊息，尤其是一幕幕兒童及嬰幼兒獲救的畫面，彷彿看見希望。但這些嬰幼兒和婦女在災區的生活，卻是另一個挑戰的開始。希望能透過大家愛心的集結，一起給予災區的嬰幼兒及婦女支持與照顧。
書記長林秉宥說，目前土耳其駐台北辦事處開設的收件地點在台北，為了方便有心援助土耳其的民眾捐贈物資，也減輕收件處的彙整的負擔，黨團成員共同決定運用散佈在新北各行政區的黨籍議員服務處作為據點，讓更多民眾可以共同響應，將台灣的愛心一起送到災區。
鄭宇恩強調，考量衛生及災區所需，尿布和衛生棉／護墊必須是全新或未使用過的，此外，考量彙整所需及收件時間，物資募集到2月14日下午2時截止，歡迎民眾踴躍捐贈物資、一起為土耳其災民們打氣和祈福。
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