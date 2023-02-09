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助課陪中心弱勢學童 汐止金龍里長捐選舉補助款

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止金龍里長陳美麗選後兌現承諾，帶著6萬的紅包，捐給汐光課陪中心，關心弱勢學童。圖／觀天下有線電視提供
汐止金龍里長陳美麗選後兌現承諾，帶著6萬的紅包，捐給汐光課陪中心，關心弱勢學童。圖／觀天下有線電視提供

一直以來承諾只要同額競選，就會把一票30元的選舉補助款捐出來做愛心汐止金龍里長陳美麗，選後兌現承諾，帶著6萬的紅包，捐給汐光課陪中心，關心弱勢學童。

金龍里長陳美麗表示，循慣例，當里長已經邁入第七屆，往例七屆以來都會將選舉30元的補助款捐給弱勢團體，之前都是給家扶中心華山基金會，那這次捐給汐光課陪中心，主要是因為獲知這個中心是一對夫妻，老師退休了以後就投入幫小朋友做課後輔導，而且是免費的，有所感動，所以，就決定把這一次的選舉補助款捐贈給汐光課陪，實踐對里民選舉的承諾，跟里民一起做愛心。

一票三十元，說多不多，說少不少，不過，選戰激烈，選後卻能化為滿滿的愛心，這次金龍里長陳美麗得到近二千票，湊整數六萬元，汐止金龍里里長陳美麗，就帶著紅包，到汐光課陪中心，要兌現一直以來的選舉承諾，只要同額競選，就會把一票三十元的競選補助款全數捐出來做愛心。

汐光課陪中心老師周秀芬指出，一直以來都在幫助這些弱勢家庭的孩子們，協助課後輔導還有陪伴關心，這次很感謝里長陳美麗捐選舉補助款幫助孩子，而且里長是長期以來都在關心這些弱勢家庭的孩子，有物資也會請中心去領，因為，一直以來陳美麗里長都是主動來關心，真的特別的感動特別的謝謝她。

愛心 汐止 弱勢家庭 家扶中心 華山基金會

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