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汐止中興路易淹 重做排水溝疏通兼改善噪音

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹就爭取中興路靠近明峰街改善排水工程，整體工程預計在這個月底就會完工。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹就爭取中興路靠近明峰街改善排水工程，整體工程預計在這個月底就會完工。圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路靠近明峰街一帶，下大雨就容易積淹水，所以，新北市議員白珮茹就爭取改善工程，目前汐止區公所也針對沿線老舊水溝進行改善，並且將施作新型的水溝蓋，減少車子經過時發出的噪音，整體工程預計在這個月底就會完工。

北峰里長陳南海說，現在排水溝進行改建，因為防汛期又要到了，里內金龍新城這一帶最會淹水，感謝白議員爭取改善，一直以來中興路只要下大雨就會積淹水，現在重做排水，而且溝蓋設計是新型的，防汛期到也比較好清，暢通排水。

新北市議員白珮茹表示，這一帶在金龍國小其實已經施作了水撲滿，已經有部分蓄洪跟分流的功能，但是這邊還是有里民反應，因為溝蓋都已經老舊經常發出噪音，所以，設計溝蓋都必須與格閘黏住，也希望年久失修的水溝，在重新整理後，不止將來在清水溝時比較好清理，新式水溝蓋對整個路面不管是美觀平整也比較有幫助。

白珮茹指出，感謝汐止區公所、水利局等相關單位的配合，上次侯市長來視察的時候指示能夠將這個路段做適當的改善，工期在2/1就已經開工，月底就會完工，完成後這一整段的側溝，新式水溝蓋讓整體環境還有排水更順暢。

汐止 議員 淹水 噪音 排水溝

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