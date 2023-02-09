三芝兒一公園遊具換新 議員視察做最後改善

三芝區兒一公園是當地居民重要的休憩場域，為了要服務更多的族群，市議員鄭宇恩爭取將舊的遊具換新，溜滑梯、擺盪索、彈跳床等遊具，趕在開放使用前，市議員鄭宇恩實地到場視察，並提出最後需要改善的項目，提升遊戲場的安全與特色。

市議員鄭宇恩表示，兒一公園遊具的更新讓居住在附近的親子擁有更有特色的休閒場域，不過市議員也提及，孩子除了喜歡玩遊具，豐富色彩的刺激更能吸引孩子邊玩邊探索，因此未來將會加強地墊的彩繪，還有溜滑梯的滑出段也會加長延伸，讓孩童遊玩、使用更安全。

三芝區長賴小萍表示，兒一公園附近有許多的集合住宅，兒童遊具的更新能滿足更多元族群的居住需求，也提升公園的使用率，在議員視察過後，三芝區公所也將針對議員提出的建議進行改善，要讓這座兒童遊戲場更活潑、更具特色，讓更多的親子都喜歡前來休憩遊玩。